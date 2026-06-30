دوره تخصصی «تربیت مربی سالمندی» در اصفهان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی سینایی پورفرد از استقبال کمنظیر علاقهمندان از نخستین دوره «تربیت مربی سالمندی» خبر داد و اظهار کرد: با توجه به روند رو به رشد جمعیت سالمندان و ضرورت تربیت نیروهای متخصص در این حوزه، این سازمان با همکاری نهادهای علمی و تخصصی، نخستین دوره تربیت مربی سالمندی را با محوریت «زیست سالمندان در بحران و پسابحران» برگزار کرده است.
وی افزود: این دوره از هفتم تیرماه آغاز شده و در قالب ۱۰ جلسه و ۳۰ساعت آموزشی در حال برگزاری است و با استقبال چشمگیر مربیان، پرستاران، روانشناسان، فعالان حوزه سلامت و علاقهمندان به مباحث سالمندی مواجه شده است.
رئیس اداره امور اجتماعی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان با اشاره به محتوای تخصصی این دوره گفت: شرکتکنندگان در این دوره با ابعاد مختلف زیست سالمندان در شرایط بحران و پسابحران، شیوههای حمایت روانی و اجتماعی، اصول آموزش و توانمندسازی سالمندان و راهکارهای ارتقای کیفیت زندگی این قشر آشنا میشوند.
استقبال کمنظیر از نخستین دوره تربیت مربی سالمندی در اصفهان
سینایی با بیان اینکه این دوره همراه با ارائه مدرک معتبر، قابل ترجمه و قابل استعلام و با همکاری انجمن مطالعات روانشناسی سلامت ایران و تحت نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار میشود، تصریح کرد: استقبال کمنظیر از این دوره، نشاندهنده نیاز روزافزون جامعه به آموزشهای تخصصی در حوزه سالمندی است و سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی خود، برنامهریزی برای تداوم و برگزاری دورههای تکمیلی و تخصصی در این حوزه را در دستور کار دارد.
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