طاهری: سارق سیم و کابل برق در جاجرم دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از خبرگزاری پلیس، سرهنگ علی طاهری اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت سیم و کابل برق و نارضایتی شهروندان جاجرمی از قطعی‌های مقطعی برق، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: مأموران کلانتری ۱۱ رسالت با انجام اقدامات اطلاعاتی، رصد تصاویر دوربین‌ها و گشت‌زنی هدفمند در نقاط جرم‌خیز، سارق را هنگام ارتکاب جرم شناسایی و در عملیاتی ضربتی دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان جاجرم با اشاره به اعتراف متهم به ۴ فقره سرقت، تصریح کرد: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

طاهری در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، مراتب را از طریق سامانه فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.