مسیرهای راهپیمایی ۱۳ آبان در رشت اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان گیلان با صدور اطلاعیه‌ای از برگزاری راهپیمایی یوم‌الله سیزدهم آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، صبح روز چهارشنبه ۱۳ آبان در سراسر استان خبر داد.

بر اساس این اطلاعیه، راهپیمایی امسال با شعار محوری «میثاق با شهیدان، نبرد با استکبار» و با حضور گسترده مردم ولایت‌مدار و استکبارستیز گیلان برگزار می‌شود.

راهپیمایی ۱۳ آبان در شهر رشت نیز ساعت ۹ صبح از سه مسیر برگزار خواهد شد.

مسیر نخست از سپاه پاسداران، میدان فرهنگ، خیابان امام خمینی (ره) به سمت میدان شهدای ذهاب (شهرداری) تعیین شده است.

مسیر دوم از دانشکده علوم پایه، خیابان نامجو، چهارراه قدس و خیابان امام خمینی (ره) به میدان شهدای ذهاب (شهرداری) خواهد بود.

همچنین مسیر سوم از مسجد الفتح چمارسرا، خیابان طالقانی و خیابان علم‌الهدی به سمت میدان شهدای ذهاب (شهرداری) پیش‌بینی شده است.

سخنران مراسم راهپیمایی ۱۳ آبان در رشت، حشمت‌الله قنبری، استاد دانشگاه و پژوهشگر تاریخ اسلام خواهد بود.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان در بخش دیگری از این اطلاعیه با تسلیت ایام فاطمیه و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ‌های تحمیلی ۱۲ روزه و رمضان، به‌ویژه رهبر شهید انقلاب اسلامی، فرماندهان، سرداران، دانشمندان هسته‌ای و شهدای دانش‌آموز مدرسه شجره طیبه میناب، بر تداوم اجتماعات مردمی شبانه تأکید کرده است.

در این اطلاعیه همچنین از عموم مردم مؤمن و انقلابی گیلان، به‌ویژه دانشجویان و دانش‌آموزان دعوت شده است با حضور گسترده در راهپیمایی ۱۳ آبان، بار دیگر وحدت دینی، انسجام ملی و وفاداری خود به آرمان‌های انقلاب اسلامی را به نمایش بگذارند.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان همچنین بر حمایت از مقاومت اسلامی و نیروهای مسلح تأکید کرده و حضور پرشور مردم در این راهپیمایی را جلوه‌ای از ایستادگی در برابر استکبار جهانی دانسته است.