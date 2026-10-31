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۹ آبان ۱۴۰۵، ۱۰:۰۲

ثبت ۲۷ هزار و ۸۴۹ ماموریت اورژانس تهران در هفته گذشته

ثبت ۲۷ هزار و ۸۴۹ ماموریت اورژانس تهران در هفته گذشته

رئیس اورژانس استان تهران از ثبت ۲۷ هزار و ۸۴۹ مأموریت طی هفته گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمداسماعیل توکلی گفت: در هفته گذشته (از ۲ الی ۸ آبان ۱۴۰۵) مجموع ۲۷۸۴۹ ماموریت در مرکز ارتباطات، اعزام و راهبری عملیات اورژانس استان تهران (دیسپچ) ثبت شد که در پی این مأموریت‌ها ۶۸۴۷ نفر به مراکز درمانی انتقال یافتند و ۱۲۹۱۸ نفر نیز در محل از خدمات اورژانس استفاده کردند و در این مدت ۵۷۷۰۰ تماس با مرکز ارتباطات اورژانس استان تهران برقرار شد.

وی افزود: از مجموع مأموریت‌های ثبت شده طی هفته گذشته، ۴۸۹۷ مورد حوادث ترافیکی (۱۷.۶ درصد از کل ماموریت ها) و ۲۲۹۵۲ مورد (۸۲.۴ درصد از کل ماموریت ها) حوادث غیر ترافیکی بوده است و اورژانس هوایی ۴سورتی پرواز داشته است که در پی آن ۴ نفر مصدوم به مراکز درمانی انتقال یافته اند.

کد مطلب 6994875
محدثه رمضانعلی

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