ثبت ۲۷ هزار و ۸۴۹ ماموریت اورژانس تهران در هفته گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر، محمداسماعیل توکلی گفت: در هفته گذشته (از ۲ الی ۸ آبان ۱۴۰۵) مجموع ۲۷۸۴۹ ماموریت در مرکز ارتباطات، اعزام و راهبری عملیات اورژانس استان تهران (دیسپچ) ثبت شد که در پی این مأموریت‌ها ۶۸۴۷ نفر به مراکز درمانی انتقال یافتند و ۱۲۹۱۸ نفر نیز در محل از خدمات اورژانس استفاده کردند و در این مدت ۵۷۷۰۰ تماس با مرکز ارتباطات اورژانس استان تهران برقرار شد.

وی افزود: از مجموع مأموریت‌های ثبت شده طی هفته گذشته، ۴۸۹۷ مورد حوادث ترافیکی (۱۷.۶ درصد از کل ماموریت ها) و ۲۲۹۵۲ مورد (۸۲.۴ درصد از کل ماموریت ها) حوادث غیر ترافیکی بوده است و اورژانس هوایی ۴سورتی پرواز داشته است که در پی آن ۴ نفر مصدوم به مراکز درمانی انتقال یافته اند.