سرشماری در ۶ حوزه روستایی بخش مرکزی رشت آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا حیدری صبح پنجشنبه در گفتگو با رسانه ها با اشاره به اهمیت سرشماری در شناخت واقعیت‌های جمعیتی، اظهار کرد: دستیابی به اطلاعات دقیق و قابل اتکا، نقش مؤثری در برنامه‌ریزی هدفمند، توزیع عادلانه امکانات و توسعه متوازن مناطق روستایی دارد.

وی با تشریح روند اجرای این طرح افزود: عملیات سرشماری در ۶ حوزه روستایی شامل گرفم، علویان، کفته‌رود، بیجارکنار،لاکان و پیرکلاچاه آغاز شده و مأموران آمارگیر در حال جمع‌آوری اطلاعات خانوارهای منتخب هستند.

حیدری با اشاره به شیوه اجرای سرشماری ثبتی‌مبنا، توضیح داد: در این روش، اطلاعات ثبت شده در پایگاه های اطلاعاتی دستگاه‌های اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد و مراجعه به خانوارهای منتخب نیز با هدف بررسی و تکمیل اطلاعات انجام می‌شود.

بخشدار مرکزی رشت با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای پشتیبانی از این طرح ملی، تصریح کرد: در همین راستا، نشست توجیهی با دهیاران برگزار و ضمن تشریح اهداف و اهمیت سرشماری، بر ضرورت اطلاع‌رسانی مناسب، همکاری کامل با مأموران آمارگیر و فراهم‌سازی شرایط لازم برای اجرای مطلوب طرح تأکید شده است.

حیدری با بیان اینکه دهیاران و شوراهای اسلامی روستاها به دلیل ارتباط مستقیم با ساکنان، نقش مهمی در جلب مشارکت عمومی دارند، اظهار کرد: بهره‌گیری از ظرفیت مسئولان محلی می‌تواند ضمن افزایش آگاهی خانوارها، زمینه رفع موانع احتمالی و تسهیل فعالیت عوامل اجرایی را فراهم کند.

وی در پایان با قدردانی از تلاش مأموران آمارگیر و همراهی مجموعه‌های محلی، از خانوارهای منتخب خواست با ارائه اطلاعات صحیح و همکاری با عوامل اجرایی، در موفقیت این طرح ملی سهیم باشند و تأکید کرد: نتایج سرشماری می‌تواند مبنای تصمیم‌گیری‌های مؤثر برای ارتقای خدمات و پاسخ‌گویی بهتر به نیازهای روستاها قرار گیرد.