به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ هادی کیانمهر صبح امروز شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: مأموران انتظامی شهرستان خرم‌آباد در راستای اجرای طرح‌های مقابله با قاچاق کالا و برخورد با فعالیت‌های غیرقانونی، طی عملیات‌های جداگانه موفق به کشف و توقیف چند محموله و وسیله نقلیه شدند.

وی افزود: در نخستین عملیات، یک دستگاه موتورسیکلت مدل CB400 به ارزش ۹ میلیارد ریال توقیف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان خرم‌آباد ادامه داد: در عملیاتی دیگر نیز یک دستگاه خودروی نیسان‌وانت حامل ۳۰ کیسه زغال به وزن مجموع ۹۰۰ کیلوگرم و همچنین یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ حامل محموله لوح فشرده به ارزش تقریبی ۲ میلیارد ریال توقیف شد.

کیانمهر با اشاره به دستگیری سه متهم در ارتباط با این پرونده‌ها، تصریح کرد: متهمان پس از تشکیل و تکمیل پرونده، برای طی مراحل قانونی به مراجع ذی‌صلاح معرفی شدند.