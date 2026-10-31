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۹ آبان ۱۴۰۵، ۱۱:۵۳

رعدوبرق و آب‌گرفتگی در کمین البرز

رعدوبرق و آب‌گرفتگی در کمین البرز

کرج _ بر اساس هشدار زرد هواشناسی، از یکشنبه عصر تا سه‌شنبه ۱۲ آبان در استان البرز رگبار، رعدوبرق، گردوخاک و وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل هواشناسی استان البرز از فعالیت متناوب سامانه بارشی و وقوع رگبار، رعدوبرق، وزش باد شدید و گردوخاک از عصر یکشنبه تا سه‌شنبه ۱۲ آبان در استان خبر داد.

بر اساس هشدار سطح زرد شماره ۳۷ هواشناسی، این سامانه می‌تواند موجب آب‌گرفتگی موقت معابر، بالا آمدن ناگهانی سطح آب رودخانه‌ها و مسیل‌ها، لغزندگی جاده‌ها و سقوط سنگ و واریزه در مناطق کوهستانی شود.

همچنین در محورهای کوهستانی البرز از جمله جاده چالوس و طالقان، رگبار پراکنده، مه و در ارتفاعات بارش برف و باران و یخبندان پیش‌بینی شده است.

هواشناسی البرز از شهروندان خواست از سفرهای غیرضروری، توقف در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها و فعالیت‌های کوهنوردی در زمان فعالیت سامانه بارشی خودداری کنند.

کد مطلب 6995023

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