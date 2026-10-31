به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر مطالعات جنسیت و جامعه، در جهت توجه به نقش راهبردی زنان در موضوع خونخواهی و امتداد آن در زندگی، با دعوت از جمعی از اساتید مطرح، رویداد تخصصی «خون‌ستانی زنان» را برگزار می‌کند.



«بازاندیشی نسبت زن، خون مظلوم و اراده قیام» هدف اصلی این نشست بوده تا بتواند بخشی از خلا موجود در بحث خونخواهی رهبر شهید و شهدای دفاع مقدس سوم را در حوزه نظری مورد توجه قرار دهد.



این رویداد به میزبانی سرکار خانم دکتر انسیه برومندپور، پژوهشگر حوزه زنان و دکتری تفسیر تطبیقی و با حضور اساتید مدعو ذیل برگزار می‌شود.



رویداد «خون‌ستانی زنان» در روز پنجشنبه، ۱۴ آبان، ساعت ۸ الی ۱۷:۳۰ در سالن جلسات دفتر مطالعات جنسیت و جامعه برگزارخواهدشد.