افزایش ۱۶ درصدی خرید گندم در فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، احد بهجت حقیقی با اشاره به اینکه عملیات برداشت از نیمه دوم فروردین ماه در شهرستان‌های جنوبی استان فارس شروع شد گفت: این عملیات تا اواخر مردادماه ادامه خواهد داشت.

وی ادامه داد: تاکنون بالغ بر ۴۴۰ هزار تن گندم در استان تولید شده که از این میزان بیش از ۳۱۹ هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان خریداری شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس افزود: در سال جاری بیش از یک میلیون تن گندم در استان فارس از کشاورزان خریداری شود.

بهجت حقیقی گفت: برداشت محصول گندم از سطح ۷۵ هزار و ۲۰۷ هکتار گندم آبی و ۹۶ هزار و ۷۰۰ هکتار گندم دیم در ۲۰ شهرستان استان به پایان رسیده است.

وی ادامه داد: استان فارس دارای ۲۷۰ هزار هکتار گندم آبی و ۱۷۸ هزار هکتار گندم دیم است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس افزود: با اشاره به تمهیدات اندیشیده شده برای تسهیل روند خرید محصول افزود که با همکاری اداره کل تعاون روستایی و اداره کل غله و خدمات بازرگانی ۱۴۰ مرکز خرید تضمینی گندم در سطح استان فارس تجهیز و در حال دریافت محصول کشاورزان است.

بهجت حقیقی تصریح کرد: ناوگان ماشین آلات برداشت آمادگی کامل دارد و با ۲۹۳ کمباین سنگین و ۹۱۴ کمباین سبک عملیات برداشت محصول را در ۳۷ شهرستان استان بر عهده دارد.