  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۸ آبان ۱۴۰۵، ۶:۴۲

یک کشته و چند زخمی در شمال غرب سوریه

یک کشته و چند زخمی در شمال غرب سوریه

در پی حمله عناصر مسلح ناشناس به گشت‌های گمرکی در استان طرطوس واقع در شمال غرب سوریه، یک نفر از نیروهای دولتی جان باخت و شماری دیگر زخمی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الحدث، منابع خبری از وقوع یک حمله و درگیری مسلحانه در شمال غرب سوریه خبر دادند که بر اثر آن دست‌کم یک نفر کشته شد.

بر اساس این گزارش، این حادثه مرگبار به دنبال کمین مسلحانه برای دو گشت در جاده استراتژیک «بانیاس ـ طرطوس» رخ داده است.

در همین راستا، سازمان گذرگاه‌ها و گمرکات سوریه با صدور بیانیه‌ای، حمله مسلحانه به یک گشت گمرکی در استان طرطوس را تأیید و اعلام کرد که در این درگیری، یکی از نیروهای این سازمان کشته و چند نفر دیگر زخمی شده‌اند.

جزئیات بیشتری درباره هویت مهاجمان و انگیزه آنان از این کمین مسلحانه هنوز منتشر نشده است.

کد مطلب 6994042

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها