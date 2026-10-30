یک کشته و چند زخمی در شمال غرب سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الحدث، منابع خبری از وقوع یک حمله و درگیری مسلحانه در شمال غرب سوریه خبر دادند که بر اثر آن دست‌کم یک نفر کشته شد.

بر اساس این گزارش، این حادثه مرگبار به دنبال کمین مسلحانه برای دو گشت در جاده استراتژیک «بانیاس ـ طرطوس» رخ داده است.

در همین راستا، سازمان گذرگاه‌ها و گمرکات سوریه با صدور بیانیه‌ای، حمله مسلحانه به یک گشت گمرکی در استان طرطوس را تأیید و اعلام کرد که در این درگیری، یکی از نیروهای این سازمان کشته و چند نفر دیگر زخمی شده‌اند.

جزئیات بیشتری درباره هویت مهاجمان و انگیزه آنان از این کمین مسلحانه هنوز منتشر نشده است.