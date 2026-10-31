کاهش زمان رسیدگی به شکایات در سازمان تأمین اجتماعی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، احمد میدری، روز شنبه ۹ آبان در همایش روز ملی بازرس، با اشاره به ضرورت تقویت نظارت و شفافیت در مجموعه‌های تابعه وزارتخانه، گفت: ظرفیت های مهمی برای ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد وجود دارد که باید از آن‌ها به‌درستی استفاده کنیم.

وی با اشاره به همبستگی اجتماعی و همراهی مردم در شرایط جنگی اظهار کرد: شرایط دشوار کشور، ظرفیت‌های تازه‌ای در جامعه ایجاد کرده و پایبندی مردم به قواعد و منافع ملی و مشارکت آنان در گزارش‌دهی تخلفات، زمینه‌های ارزشمندی برای تقویت سلامت اداری فراهم کرده است.

میدری افزود: نظام اداری نیز باید با بهره‌گیری از این ظرفیت اجتماعی، برای بهبود وضعیت مردم و مدیریت شرایط دشوار تلاش کند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تحول فناوری را یکی از مهم‌ترین ابزارهای ارتقای شفافیت دانست و گفت: در دو سال گذشته هوش مصنوعی معادلات را تغییر داده و باید از این فناوری برای ارزیابی سریع‌تر و دقیق‌تر عملکردها استفاده کنیم.

وی با اشاره به استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی در سازمان تأمین اجتماعی اظهار کرد: این سامانه درخواست‌ها و پرسش‌های مردم را دریافت و به واحدهای مرتبط ارجاع می‌دهد. پیش از این، ارجاع شکایات به‌صورت دستی توسط نیروی انسانی انجام می‌شد، اما با هوشمندسازی این فرایند، ضمن کاهش خطاها، زمان رسیدگی کاهش یافته است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اصلاح فرایند فروش محصولات شرکت‌ها را از دیگر راهکارهای مهم مقابله با فساد دانست و تصریح کرد: فروش کالا و محصولات یکی از فرایندهایی است که در دستگاه‌های دولتی می‌تواند در معرض فساد قرار گیرد. به همین دلیل، بخشنامه‌ها و اقدامات متعددی برای عرضه محصولات شرکت‌ها در بورس کالا انجام داده‌ایم.

وی استانداردسازی کیفیت کالا، شفافیت قیمت و امکان نظارت بر معاملات را از مزایای این سازوکار عنوان کرد .

وزیر رفاه پیشنهاد کرد: محصولات با قیمت شفاف در بورس کالا عرضه و مابه‌التفاوت قیمت به حساب سازمان حمایت واریز شود تا حمایت از گروه‌های هدف، انجام گیرد.

وی یادآورشد: در چارچوب برنامه هفتم توسعه، واگذاری برخی شرکت‌ها در دستور کار قرار دارد، اما شیوه مزایده‌های پاکتی می‌تواند زمینه بروز فساد را فراهم کند.

میدری با اشاره به پیگیری جایگزینی مزایده‌های پاکتی با حراج رقابتی اظهار کرد: حدود یک سال و نیم است که اجرای این روش را دنبال می‌کنیم و امیدواریم به‌زودی امکان عملیاتی شدن آن فراهم شود. در این شیوه، پیشنهاد قیمت‌ها به‌صورت آشکار و رقابتی اعلام می‌شود و واگذاری به بالاترین پیشنهاد صورت می‌گیرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از فناوری‌های روز در نظام نظارتی کشور گفت: با پیگیری عرضه محصولات شرکت‌ها در بورس کالا و استفاده از ابزارهای نوین فناوری می‌توان به نتایج مؤثرتری در زمینه شفافیت و مقابله با فساد دست یافت.

وی همچنین اظهار امیدواری کرد که مجموعه وزارتخانه و بازرسان بتوانند با انجام اصلاحات لازم، امانت‌دار حقوق کارگران و بازنشستگان باشند.