به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد کولیوند عصر شنبه در جمع خبرنگاران در روستای شه‌سفید گرمسار، از حضور مسئولان استان سمنان در روستاهای مناطق مختلف استان و دیدار مستقیم با مردم برای بررسی مشکلات و مطالبات آنان خبر داد.

وی با بیان اینکه هدف از این بازدیدها شناسایی کمبودها و شنیدن بی‌واسطه مسائل و دغدغه‌های مردم است، اظهار کرد: ملاک ما در این دیدارها، شناخت دقیق مشکلات و بررسی راهکارهای رفع آن‌ها از طریق گفت‌وگو با مردم است.

استاندار سمنان با اشاره به حضور کاروان دولتمردان استان در روستاهای شهرستان گرمسار افزود: تأمین آب شرب و آب مورد نیاز بخش کشاورزی از مهم‌ترین مطالبات مردم روستاهای این شهرستان است که دولت پیگیری آن را در دستور کار دارد.

کولیوند با اعلام تشکیل کمیته‌ای برای پیگیری مسائل آب در گرمسار گفت: تلاش می‌کنیم موضوع تأمین آب شرب و کشاورزی در قالب کارگروهی مشخص و با برنامه‌ریزی منظم و جدی دنبال شود.

وی در ادامه با اشاره به برخی اظهارنظرها درباره وضعیت منابع و تأمین آب شهرستان گرمسار بیان کرد: برخی مطالب مطرح‌شده در این زمینه با منطق، شرایط قانونی و واقعیت‌های موجود انطباق ندارد و این فضا موجب شده است برخی کشاورزان در برنامه‌ریزی‌های خود با تردید و تزلزل مواجه شوند.

استاندار سمنان تأکید کرد: تلاش می‌کنیم فارغ از این فضا و با رویکردی منطقی و صحیح، اقدامات لازم برای تأمین آب مورد نیاز کشاورزان و همچنین آب شرب مردم گرمسار را دنبال کنیم.

کولیوند همچنین به طرح مسائل حوزه بهداشت و درمان در جریان این بازدیدها اشاره کرد و گفت: مشکلات این حوزه نیز به‌صورت جدی پیگیری خواهد شد.

وی توسعه راه‌های روستایی، استقرار بانک‌ها به‌ویژه بانک کشاورزی و بهبود پوشش تلفن همراه و دسترسی به اینترنت در روستاها را از دیگر موضوعات و مطالبات مطرح‌شده در شهرستان گرمسار برشمرد و بر پیگیری این مسائل تأکید کرد.