کشف بیش از هزار لیتر گازوئیل قاچاق در معمولان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ بهمن قاسمی‌نیا در سخنانی، اظهار کرد: مأموران انتظامی شهرستان معمولان در جریان اجرای عملیاتی در محورهای مواصلاتی، موفق به کشف و توقیف مقادیری سوخت غیرمجاز و زغال قاچاق شدند.

وی افزود: در این عملیات، یک دستگاه خودروی آریسان حامل حدود یک‌هزار لیتر گازوئیل فاقد مجوز قانونی و خارج از شبکه توزیع کشف و توقیف شد.

فرمانده انتظامی معمولان ادامه داد: همچنین ۲۴ کیسه زغال، هر کدام به وزن ۳۰ کیلوگرم و در مجموع به وزن ۷۲۰ کیلوگرم، در جریان این عملیات کشف شد.

قاسمی‌نیا با اشاره به دستگیری دو متهم در ارتباط با این پرونده گفت: خودروهای توقیف‌شده و مستندات مربوطه برای پیگیری قانونی به مراجع ذی‌صلاح معرفی شدند.