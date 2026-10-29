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۷ آبان ۱۴۰۵، ۱۷:۲۶

کشف ۱۲ هزار لیتر گازوئیل قاچاق در ابرکوه

کشف ۱۲ هزار لیتر گازوئیل قاچاق در ابرکوه

یزد- فرمانده انتظامی شهرستان ابرکوه از کشف ۱۲ هزار لیتر گازوئیل قاچاق از یک دستگاه کامیون و دستگیری راننده آن خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرماندهی انتظامی استان یزد، سرهنگ محمد توکل اظهار کرد: مأموران انتظامی هنگام پایش تردد در محورهای مواصلاتی، یک دستگاه کامیون حامل سوخت قاچاق را شناسایی کردند.

وی افزود: مأموران پلیس آگاهی در بازرسی از این کامیون، مخزن حاوی ۱۲ هزار لیتر گازوئیل قاچاق را کشف و راننده را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان ابرکوه ادامه داد: در این زمینه پرونده تشکیل و راننده برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد. همچنین سوخت کشف‌شده به شرکت نفت تحویل داده شد.

کد مطلب 6993801

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