دستگیری عامل قاچاق سازمان یافته سوخت در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد علی عزتی در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: مأموران پلیس امنیت اقتصادی در راستای مقابله با جرائم اقتصادی، به ویژه قاچاق سازمان یافته سوخت، با انجام اقدامات اطلاعاتی گسترده و بررسی‌های تخصصی، موفق به شناسایی یکی از عوامل اصلی قاچاق سازمان‌یافته سوخت شده و پیگیری این پرونده به صورت ویژه در دستور کار کارشناسان این پلیس قرار گرفت.

وی افزود: کارشناسان پلیس امنیت اقتصادی با هماهنگی با مقام قضایی با تشکیل تیم عملیاتی به محل نگهداری سوخت اعزام و متهم را در یک عملیات منسجم پلیسی در حین خرید و فروش سوخت قاچاق دستگیرکردند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان در ادامه بیان داشت: در جریان تحقیقات، متهم در مواجهه با اسناد و مدارک جمع‌آوری شده به بزه انتسابی اعتراف کرده و بررسی‌های کارشناسان نشان داد که متهم در مدت ۵ ماه اقدام به قاچاق بالغ بر ۵۵۶ هزار لیتر سوخت از نوع گازوئیل خارج از شبکه قانونی پخش فرآورده‌های نفتی کرده است.

این مسئول انتظامی استان ارزش سوخت قاچاق را برابر اعلام نظر کارشناسان اقتصادی بالغ بر ۴۴۵ میلیارد و ۴۲۰ میلیون ریال عنوان و تصریح کرد: در این رابطه متهم با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی و با قرار مناسب روانه زندان شد.