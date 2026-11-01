حسن حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه صادرات یکی از پیشران‌های مهم رشد اقتصادی، ارزآوری، رونق تولید و ایجاد اشتغال پایدار است، اظهار داشت: توسعه صادرات می‌تواند نقش مؤثری در شکوفایی ظرفیت‌های اقتصادی استان داشته باشد.

۶۱ میلیون دلار کالا از لرستان صادر شد

وی با اشاره به آمار صادرات شش‌ماهه استان لرستان طی امسال، بیان داشت: علی‌رغم محدودیت‌ها، جنگ تحمیلی، محاصره دریایی، تحریم و... خوشبختانه ۱۰۷ هزار تن کالا از استان لرستان طی این مدت صادر شده است.

مدیرکل گمرک لرستان ارزش کالاهای صادراتی استان در شش‌ماهه ابتدایی امسال را ۶۱ میلیون دلار عنوان کرد و گفت: در مجموع ۵۰ قلم کالا از استان لرستان در این مدت صادر شده است.

صادرات کالای لرستان به ۲۱ کشور جهان

حسینی، افزود: کالاهای صادراتی لرستان شامل کالاهای اساسی مانند هیدروکربن سبک‌وسنگین، ضد یخ، ورق فولادی، محصولات پتروشیمی، شیرخشک صنعتی، فرو سیلیس و... بوده است.

وی با تأکید بر اینکه میزان صادرات کالا از لرستان در این مدت به لحاظ وزنی ۳۸ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است، گفت: از لحاظ ارزشی نیز صادرات کالا از استان لرستان یک درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش‌یافته است.

مدیرکل گمرک لرستان، تصریح کرد: کالاهای لرستان به ۲۱ کشور جهان صادر شده است.

واردات ۴ هزارتنی کالا به لرستان

حسینی این کشورها را شامل پاکستان، افغانستان، ترکیه، عراق، عمان، آذربایجان، ترکمنستان و... اعلام کرد و افزود: همچنین در مدت‌زمان یاد شده، چهارهزار تن کالا وارد استان لرستان شده است.

وی ارزش واردات کالا به استان لرستان نیز ۱۳ میلیون دلار عنوان کرد و گفت: این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته به لحاظ وزنی ۸۳۷ درصد رشد داشته است.

مدیرکل گمرک لرستان، تصریح کرد: همچنین این میزان به لحاظ ارزشی نیز ۱۱۷ درصد رشد داشته است.

حسینی واردات کالا به استان را نیز شامل قطعات خطوط تولید، مواد اولیه تولید و... از کشورهای چین، آلمان، ترکیه، عراق، سوئیس و... عنوان کرد.

وی تأکید کرد: ما هیچ‌گونه کالای مصرفی وارد استان نکرده‌ایم.