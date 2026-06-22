به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید مهدی هاشمی‌فرد ظهر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه استان چهارمحال و بختیاری با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام خاصه امام شهید و سرداران و شهدای جنگ رمضان با اشاره به اینکه حوزه علمیه خواهران تحت منویات امام راحل و امام شهید با هدف ارائه و تربیت الگوی سوم زن مسلمان ایرانی تشکیل شد، اظهار کرد: این نهاد دینی به دنبال تحقق الگوی زنان نه شرقی و نه غربی بوده که در منظومه فکری امامین انقلاب نیز مورد تأکید واقع شده است.

مدیر حوزه علمیه خواهران استان چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه این نهاد دینی صرفاً یک محیط آموزشی نیست بلکه یک مجموعه علمی، تربیتی و آموزشی است، ادامه داد: حوزه علمیه خاستگاه پرورش نیروهای متعهد و مومن، اثرگذار و کارآمد است که علاوه بر ایفای نقش در منزل، در جامعه علمی و فرهنگی، اجتماعی و رسانه‌ای و دیگر عرصه‌ها کنش‌گر و نقش‌آفرین باشد.

هاشمی‌فرد با بیان اینکه طلاب و اساتید حوزه علمیه خواهران استان در زمینه‌های پژوهشی، آموزشی، تبلیغ، فعالیت‌های فرهنگی، خانواده، مشاوره و ... فعالیت دارند، افزود: تا کنون حدود ۱۲۰۰ دانش‌آموخته، قریب به ۷۰۰ طلبه در حال تحصیل، ۱۵۰ مبلغ فعال، ۳۰۰ مبلغ طرح امین و ۶۰ معلم‌طلبه به ثبت رسیده است.

کنش‌گری بانوان حوزوی استان در شب‌های بعثت مردمی

وی با تصریح اینکه فعالیت‌های حوزه علمیه خواهران طیف بسیار وسیعی از عرصه‌های مورد نیاز و مطالبه جامعه را در بر می‌گیرد، افزود: در این شب‌های بعثت مردمی بعد از جنگ تحمیلی سوم، بانوان حوزوی استان قریب به ۱۱۰ شب را در خیابان آیت‌الله کاشانی شهرکرد و چندین شهر دیگر موکب زدند و انواع خدمات فرهنگی و دینی را به مجاهدان خیابان ارائه دادند و رسالت خود را در جهاد تبیین نیز به پیش بردند.

هاشمی‌فر یادآور شد: اساتید و طلاب حوزه علمیه حدود ۱۹ کتاب و ۱۱۰ اثر تألیفی را منتشر کردند؛ پذیرش و چاپ ۴۰ مقاله علمی پژوهشی و فعالیت ۳۰ پژوهشگر دارای رتبه الف از دیگر دستاوردهای حوزه علمیه استان در عرصه آموزشی و پژوهشی بوده است.

وی در خصوص فعالیت‌های بانوان حوزوی در موضوع خانواده پرورش نیروهای متخصص را یادآوری کرد و ادامه داد: این اساتید و تبیین‌گران بخشی از نیاز خانواده‌ها را توانستند مرتفع کنند. در حوزه رسانه نیز در هر مدرسه علمیه سه نفر به عنوان کنشگر معرفی شدند که تولید و انتشار محتوا در فضای مجازی ناظر به فعالیت‌های حوزه و همچنین پاسخ به پرسش‌ها و رفع شبهات را انجام می‌دهند.

مدیر حوزه علمیه خواهران چهارمحال و بختیاری از برپایی دوره‌ها و کارگاه‌های متنوع در موضوعات مختلف خبر داد و افزود: همچنین در زمینه مهارت‌آموزی به طلاب و اساتید حوزه فعالیت‌های خوبی انجام می‌گیرد. هیچ منعی برای تعریف دوره‌ها و کارگاه‌ها با موضوعات جدید وجود ندارد به شرط آنکه مطالبه آن وجود داشته باشد.

چشم‌انداز پنج سال آینده حوزه علمیه خواهران استان

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر چشم‌انداز پنج سال آینده حوزه علمیه خواهران استان، تصریح کرد: در قرارگاه بلاغ مبین حوزه علمیه، کارگروه بانوان فعال شده که تمام فعالیت‌های مبلغات حوزه ذیل این کارگروه قرار دارد و خود، قریب به ۱۲ زیرگروه دارد.

مدیر حوزه علمیه چهارمحال و بختیاری از راه‌اندازی شبکه استانی بانوان مبلغ خبر داد و گفت: این شبکه تمامی مبلغان مدارس علمیه استان که ۹ مرکز است را تحت پوشش قرار می‌دهد و قریب به ۱۸۰ مبلغه فعال در آن عضو می‌شوند و یک شبکه فعال را شکل می‌دهد. این اقدام با هدف هم‌افزایی مبلغات استان و افزایش دامنه اثرگذاری بانوان حوزوی انجام می‌گیرد.

هاشمی‌فرد با یادآوری اینکه سرمایه‌گذاری برای بانوان سرمایه‌گذاری برای جامعه است، توضیح داد: ما قائلیم که حوزه و دانشگاه مکمل هم‌اند، این دو نهاد علمی و آموزشی در برخی رشته‌ها هم‌پوشانی‌هایی دارند و همکاری‌های علمی بین دو مجموعه وجود دارد. فعالیت‌های حوزه به سمت تخصصی شدن پیش می‌رود تا بتواند کنش‌گری و اثربخشی بیشتری هم در متن جامعه و هم در سطح نخبگانی و دانشگاهی داشته باشد.

راهکارهای اجرایی برای افزایش جذب طلاب حوزه علمیه

وی با اشاره به آغاز پذیرش حوزه علمیه خواهران استان در چهارمحال و بختیاری از عموم دختران و بانوان برای نام‌نویسی در رشته‌های متنوع این مجموعه دعوت به عمل آورد.

هاشمی‌فرد در خصوص راهکارهای اجرایی برای افزایش جذب طلاب حوزه علمیه، اظهار کرد: در یکی از اقدامات، تعامل با آموزش و پرورش و استفاده از این ظرفیت برای اطلاع‌رسانی در دستور کار قرار گرفت؛ استفاده از ظرفیت طلبه‌معلمان و مربیان طرح امین، استفاده از ظرفیت موکب‌ها برای جذب طلبه از دیگر راهکارها بود.

این مدرس حوزه علمیه تأکید کرد: بعد از شهادت امام شهید انقلاب و به برکت خون مطهر ایشان، خیزش محسوسی ذیل عنوان «عهد علمی با امام» اتفاق افتاد و افراد زیادی به سمت تحصیل در حوزه حوزه متمایل شدند همین شرایط را بعد از شهادت آیت‌الله رئیسی نیز شاهد بودیم.

مدیر حوزه علمیه خواهران چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: رویکرد جدید حوزه، پذیرش کیفی است با این توضیح که مراحل آزمون و مشاوره و مصاحبه برای پذیرش طلاب جدید لحاظ شد و این امر منجر به ماندگاری بانوان حوزوی شده است.