اسمعیل کریم زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه دانه های روغنی از ۱۰ شهریور ماه در استان آغازشده و تا پنج مهر ماه ادامه دارد افزود: تا کنون از آغاز کشت این محصول ۱۵ هزار و ۴۶۷ کیلو گرم بذر کلزا ازارقام مختلف هیبرید وارداتی، هیبرید داخلی تامین و بین کشاورزان توزیع شده است.

وی با اشاره به کودهای پاییزه توزیع شده در بین کشاورزان برای محصول کلزا اظهارداشت: در این راستا دو هزار و ۴۰۰ تن کود پائیزه اعم از فسفاته، ازته، و پتاسه در بین کشاورزان استان توزیع شده است.

کریم زاده با بیان اینکه در این راستا ۲۳ دستگاه کارنده کلزای تخصیصی به استان به صورت یارانه دار جذب شده است، اعلام کرد: به این منظور ۷۵ میلیون ریال اعتبار برای هر دستگاه به کشاورزان در شهرستانهای نقده، بوکان، پلدشت، مهاباد، شاهین دژ، اشنویه، پیرانشهر، ماکو و ارومیه تخصیص داده شده است.

وی با بیان اینکه بدین منظور شش نفر از کارشناسان به عنوان ناظر کلزا به کار گرفته شده اند، افزود: این کارشناسان در شهرستان های پلدشت، نقده، مهاباد، میاندوآب، اشنویه، بوکان جهت نظارت بر کاشت، داشت و برداشت و سایر عملیات زراعی محصول کلزا نظارت دارند.

کریم زاده با بیان اینکه سطح عقد قرارداد برای کشت کلزا در سال زراعی ۹۶-۹۵ تا کنون در سطح دو هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی استان بوده است، یادآور شد: سطح کشت شده این محصول درسال زراعی جاری تا کنون یک هزار و ۶۵۰ هکتار توسط ۴۸۵ بهره بردار بوده و در حدود ۴۷۰ هکتار از مجموع اراضی کشت شده نیز سبز شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی با اشاره به شهرستاهای زیر کشت، اظهار کرد: تاکنون بیشترین سطح کشت در شهرستان های پلدشت، نقده، بوکان، میاندوآب، مهاباد، شاهین دژ صورت گرفته است.

کریم زاده تصریح کرد: در راستای انتقال فن آوری و تکنولوژی جدید تولید کلزا نسبت به ایجاد مزارع الگویی به صورت پایلوت در سطح۱۰۰ هکتار از اراضی نقده با حضور نماینده شرکت فرانسوی اقدام شده است.

وی با اشاره به سیاستهای حمایتی سازمان برای توسعه کشت کلزا، اذعان داشت: حل و فصل مشکلات بازرگانی، تحویل اسان محصولات کلزا به مراکز خرید و پرداخت به موقع بهای محصول تحویلی، تامین کارنده های جدید کلزا و سایر ادوات تخصصی کاشت و برداشت کلزا با ۵۰ درصد یارانه دولتی و اعطای تسهیلات با کارمزد ۱۲درصد از سیاستهای حمایتی در راستای توسعه کشت کلزا است.

کریم زاده اعلام کرد: پرداخت سهم حق بیمه کشاورزان برای کل سطح زیر کشت کلزا توسط مجری طرح، افزایش میزان تسهیلات بانکی کاشت، داشت و برداشت به مبلغ ۲۵ میلیون ریال در هر هکتار و تامین و تدارک بذور مورد نیاز وارداتی و داخلی از دیگر سیاستهای حمایتی سازمان برای توسعه کشت کلزا است.