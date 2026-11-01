نمایش «لبخندم رفت» روی صحنه تماشاخانه هیلاج

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «لبخندم رفت» به کارگردانی و نویسندگی مجتبی ترکمان و تهیه کنندگی محمد لهاک از ۶ آبان در تماشاخانه هیلاج روی صحنه رفته است.

کارگردان در این اثر، با انتخاب شخصیت ناشنوا، به سراغ یکی از مهم‌ترین مسائل اجتماعی رفته است؛ مسئله‌ای که فراتر از یک ویژگی جسمانی، به چگونگی ارتباط انسان‌ها، درک متقابل و جایگاه افراد دارای معلولیت در جامعه مربوط می‌شود.

این اثر همچنین فرصتی برای توجه به ظرفیت‌های نمایشی زبان اشاره و شیوه‌های غیرکلامی ارتباط فراهم می‌کند؛ ظرفیت‌هایی که می‌توانند زبان تئاتر را گسترش و امکان ارتباط با مخاطبان ناشنوا را افزایش دهند و همه هنردوستان و خصوصا ناشنوایان و کم شنوایان مخاطب این نمایش هستند.

مجتبی ترکمان بازیگر این نمایش است.

بازیگران و عوامل اجرایی این نمایش عبارتند از نویسنده و کارگردان: مجتبی ترکمان، تهیه کننده: محمد لهاک، مشاور کارگردان: رسول نجفیان، دستیار کارگردان: مبینا طلوعی، آهنگساز: محمدرضا طاهرزاده، مجری طرح: ناصر آقایی، طراح گریم: زهرا عادل خانی، گریمور: فاطمه قورچی بیگی، طراح صحنه: رعنا رضایی، طراح لباس: شقایق بابایی، محیا سعدآباد، طراح نور: علی صابری، طراح پوستر: حامد صیامی، اتاق فرمان: علی نوروزی، ساخت تیزر: حمید بازاری، مدیر صحنه: محمدرضا ریاحی مدوار، مدیر اجرایی: علی صابری، مدیر تولید: مهرنوش یارمحمدی، مدیر روابط عمومی: لیلا نصیریان، روابط عمومی: فاطمه مجدنیا، مدیر تبلیغات: علی یونسی، امور رسانه ای: ناصر ارباب، عکاسان: مهرداد حسین زاده، امیرحسین کیان بخت، محمد چیذری و وحید دهرویه.

نمایش« لبخندم رفت» از ۶ تا ۲۲ آبان ساعت ۱۹:۳۰ در تماشاخانه هیلاج واقع در خیابان ایرانشهر، خیابان سمندریان میزبان حضور مخاطبان است.