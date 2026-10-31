به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه تئاتر و موسیقی مستقل تهران، نمایش «اسب نورد» که در ماه‌های تیر و مرداد ۱۴۰۵ در سالن قشقایی مجموعه تئاتر شهر روی صحنه رفت و پس از سه بار تمدید اجرا به اجراهای خود پایان داد، از ۱۴ آبان‌، هر شب ساعت ۱۹ در سالن شماره ۲ خانه تئاتر و موسیقی مستقل تهران روی صحنه می‌رود.

علاقه‌مندان می‌توانند از ساعت ۱۲ ظهر چهارشنبه ۱۳ آبان، بلیت اجراهای این نمایش را از طریق سایت تیوال تهیه کنند.

در نمایش «اسب نورد» مهدی کوشکی و عاطفه کوشکی به ایفای نقش می‌پردازند. مصطفی کوشکی (خانه تئاتر و موسیقی مستقل تهران) تهیه‌کنندگی و پویا انصاری مدیریت این پروژه را برعهده دارند.