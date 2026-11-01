به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری کره شمالی گزارش داد که این کشور طی روز گذشته یک آزمایش موفقیت آمیز در خصوص سر جنگی خوشه ای مخصوص موشک های بالستیک تاکتیکی با هدف برآورد قدرت ویرانگری آن انجام داد.

بر اساس این گزارش، کره شمالی به دنبال بررسی میزان توانمندی و تأثیرگذاری این سر جنگی در عملیات های نظامی پیچیده است. سر جنگی مذکور برای انهدام اهداف در مساحت بین ۱۲ تا ۱۳ هکتار طراحی شده است.

در این گزارش آمده است که پیونگ یانگ اخیرا بر روی ارتقای موشک های بالستیک تاکتیکی و متنوع کردن انواع مهمات استفاده شده در آنها متمرکز شده است.