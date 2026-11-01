وزارت بهداشت: یک ماما باید در تیم پزشک خانواده باشد

به گزارش خبرنگار مهر، بابک فرخی، روز یکشنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۵، در برنامه تلویزیونی، به تشریح برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع پرداخت.

وی با عنوان این مطلب که پزشک خانواده یک فرد نیست بلکه یک تیم است، افزود: به ازای هر سه هزار نفر جمعیت کشور، یک تیم پزشکی خانواده پیش شده است که شامل یک پزشک و دو مراقبت است که یکی از مراقب ها باید ماما باشد که مسائل جمعیتی را رصد کند.

فرخی گفت: برای اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع در ۶۴ شهرستان منتحب که جمعیت بالای ۲۰ هزار نفر دارند، نیازمند ۲۷۰۰ پزشک در سطح یک هستیم که حدود ۹۴۴ پزشک از بخش دولتی جذب کرده ایم و ۲۰۰ پزشک مطلب‌دار نیز برای حضور در برنامه اعلام آمادگی کرده‌اند و بیمه سلامت با این پزشکان قرارداد بسته است. بخش سوم تامین نیروی انسانی برنامه پزشکی خانواده با سازمان تامین اجتماعی است که این پزشکان به برنامه اضافه خواهند شد.

وی ادامه داد: حدود ۱۲.۵ میلیون نفر از جمعیت کشور تحت پوشش برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع قرار دارند که سهم جمعیت شهری بالای ۲۰ هزار نفر؛ ۷ میلیون نفر است و ۵.۵ میلیون نفر هم جمعیت روستایی، شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر و عشایر است.

فرخی درباره نحوه ارائه خدمات در برنامه پزشکی خانواده، افزود: برنامه پزشکی خانواده، مسیر را مشخص می‌کند. ۷ نقش می‌توان برای پزشکان عمومی حاضر در برنامه پزشکی خانواده درنظر گرفت. به طور مثال، ارائه‌دهنده خدمات مراقبتی، مدیر سلامت جمعیت تحت پوشش، هدایت‌کننده و هماهنگ‌کننده مسیر درمانی بخشی از نقش‌های پزشکان عمومی در برنامه پزشکی خانواده است.

رئیس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت در پاسخ به این سوال که با اجرای برنامه پزشکی خانواده آیا تمامی افراد باید تنها به این برنامه مراجعه کنند، گفت: تمامی افراد می‌توانند بدون پزشکی خانواده و مسیر ارجاع به پزشک متخصص مراجعه‌کنند. پزشک خانواده، نه تنها به روند درمان کمک می‌کند بلکه مسیر درمانی را مشخص می‌کند.