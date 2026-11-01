تشییع و تدفین پیکرهای مطهر ۲ شهید گمنام در ملایر

علیرضا محمدیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حضور پیکرهای مطهر ۲ شهید گمنام والامقام در تجمعات شبانه، برخی روستاها و بخش‌های شهرستان، یادواره‌های شهدا و مراسم عزاداری از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در جریان حضور کاروان «جان فدایان ایران» در ملایر است.

وی با بیان اینکه پیکرهای مطهر این ۲ شهید گمنام پس از برگزاری آیین تشییع، در دانشگاه‌های ملی مهارت دختران و پسران شهرستان ملایر به خاک سپرده خواهند شد، افزود: جزئیات و برنامه‌های مراسم وداع، تشییع و تدفین پیکرهای مطهر این شهدای گمنام در شهرستان ملایر به زودی اعلام خواهد شد.

مسئول کمیته خادمین الشهدای ملایر خاطرنشان کرد: تمامی تمهیدات لازم با مشارکت دستگاه‌های مختلف اجرایی، مجموعه‌های فرهنگی و خادمان شهدا در ملایر انجام شده و این میزبانی فرصتی ارزشمند برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا در جامعه است.