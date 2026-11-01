  1. جامعه
  2. رفاه و خدمات اجتماعی
۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۱۰:۲۷

معیشت و درمان؛ اولویت مطالبات ایثارگران در مجلس

معیشت و درمان؛ اولویت مطالبات ایثارگران در مجلس

مدیرکل دفتر امور مجلس بنیاد شهید گفت: پیگیری مسائل معیشتی، درمانی و تأمین بودجه و اعتبارات، از مهم‌ترین محورهای تعامل بنیاد شهید با مجلس است.

به گزارش خبرگزار ی مهر به نقل از ایثار، علیرضا شهسواری، با اشاره به ماهیت مطالبات ارجاع شده از سوی نمایندگان مجلس، اظهار داشت: خوشبختانه در مجلس فعلی، هیچ مسئله‌ای در ارتباط با ایثارگران مطرح نیست که با مخالفت مواجه شود؛ بلکه دغدغه اصلی نمایندگان، هماهنگی و پیگیری مطالبات است و ما این موضوع را یک فرصت بزرگ می‌دانیم.

وی افزود: مطالبات ارجاع شده از سوی نمایندگان به دو دسته اصلی تقسیم می‌شود؛ نخست، مسائلی که مستقیماً از سوی جامعه هدف درخواست شده و به ما ارجاع می‌شود که عمدتاً شامل سه حوزه معیشت، پذیرش و به‌ویژه موضوع درمان به عنوان دغدغه اصلی ایثارگران است. دوم، مسائل کلان در حوزه بودجه و اعتبارات استانی که نمایندگان دغدغه‌مند هستند تا از طریق دیدار با ریاست عالی بنیاد، آنها را پیگیری کنند.

شهسواری به نقش مهم کنگره‌های شهدا در استان‌ها اشاره کرد و گفت: دیدارهای مدیران استانی با معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، بخشی از روند برگزاری کنگره‌های عظیم شهدا است. این کنگره‌ها با حمایت‌های ویژه ریاست عالی، نه تنها به جلب کمک‌های خاص می‌پردازند، بلکه در راستای فرهنگ‌سازی و ایجاد ارتباط میان خادم و مخدوم (مردم و شهدا) هستند. هر خدمتی که در این کنگره‌ها در هر منطقه انجام می‌شود، به نام یک شهید یا شهدای آن منطقه ثبت می‌شود که این خود از برکات شهدای والامقام است.

کد مطلب 6996056
زهرا ناری

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها