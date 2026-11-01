معیشت و درمان؛ اولویت مطالبات ایثارگران در مجلس

به گزارش خبرگزار ی مهر به نقل از ایثار، علیرضا شهسواری، با اشاره به ماهیت مطالبات ارجاع شده از سوی نمایندگان مجلس، اظهار داشت: خوشبختانه در مجلس فعلی، هیچ مسئله‌ای در ارتباط با ایثارگران مطرح نیست که با مخالفت مواجه شود؛ بلکه دغدغه اصلی نمایندگان، هماهنگی و پیگیری مطالبات است و ما این موضوع را یک فرصت بزرگ می‌دانیم.

وی افزود: مطالبات ارجاع شده از سوی نمایندگان به دو دسته اصلی تقسیم می‌شود؛ نخست، مسائلی که مستقیماً از سوی جامعه هدف درخواست شده و به ما ارجاع می‌شود که عمدتاً شامل سه حوزه معیشت، پذیرش و به‌ویژه موضوع درمان به عنوان دغدغه اصلی ایثارگران است. دوم، مسائل کلان در حوزه بودجه و اعتبارات استانی که نمایندگان دغدغه‌مند هستند تا از طریق دیدار با ریاست عالی بنیاد، آنها را پیگیری کنند.

شهسواری به نقش مهم کنگره‌های شهدا در استان‌ها اشاره کرد و گفت: دیدارهای مدیران استانی با معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، بخشی از روند برگزاری کنگره‌های عظیم شهدا است. این کنگره‌ها با حمایت‌های ویژه ریاست عالی، نه تنها به جلب کمک‌های خاص می‌پردازند، بلکه در راستای فرهنگ‌سازی و ایجاد ارتباط میان خادم و مخدوم (مردم و شهدا) هستند. هر خدمتی که در این کنگره‌ها در هر منطقه انجام می‌شود، به نام یک شهید یا شهدای آن منطقه ثبت می‌شود که این خود از برکات شهدای والامقام است.