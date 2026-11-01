به گزارش خبرنگار مهر، ناصر عتباتی، رئیس دادگستری استان تهران، در حاشیه نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده حمله رژیم صهیونیستی و آمریکا به زندان اوین، در جمع خبرنگاران با اشاره به محوریت این پرونده در دادخواهی خانواده‌های شهدای این حادثه اظهار کرد: در جلسه امروز، ابعاد حقوقی و قضایی حمله به زندان اوین با محوریت شهدای مظلوم این مجموعه مورد بررسی قرار گرفت.

وی با تأکید بر جایگاه زندان‌ها در اسناد بین‌المللی افزود: زندان‌ها از جمله اماکن غیرنظامی و مصون از تعرض هستند و حمله به این اماکن و کشتار افراد بی‌گناهی که به واسطه شغل یا انجام وظیفه در آنجا حضور دارند، مصداق جنایت جنگی است.

رئیس دادگستری استان تهران با اشاره به خسارات ناشی از حمله به زندان اوین تصریح کرد: در جریان این حمله، علاوه بر اماکن عمومی، بخش‌های بهداشتی و درمانگاه زندان نیز هدف اصابت موشک قرار گرفتند و تعدادی از کارکنان کادر درمان به شهادت رسیدند یا مجروح و دچار قطع عضو شدند.

عتباتی ادامه داد: افرادی که برای انجام امور اداری به زندان مراجعه کرده بودند و همچنین خیرینی که با هدف کمک به زندانیان و فراهم کردن زمینه آزادی آنان در این مجموعه حضور داشتند، از حمله در امان نماندند و تعدادی از آنان به شهادت رسیدند یا آسیب دیدند.

وی درباره روند رسیدگی به پرونده گفت: این پرونده با دقت و با بهره‌گیری از نظرات کارشناسی و مشارکت وکلای متخصص قوه قضاییه و کانون وکلا تشکیل شده و مستندات و مدارک کافی برای پیگیری قضایی آن وجود دارد.

رئیس دادگستری استان تهران تأکید کرد: رسیدگی به پرونده با جدیت و اقتدار ادامه خواهد یافت و تلاش می‌شود پس از بررسی دقیق ابعاد مختلف آن، حکم دادگاه در اسرع وقت صادر شود.

عتباتی در پایان خاطرنشان کرد: در این رسیدگی، ابعاد مختلف جنایت بر اساس قوانین داخلی و اسناد بین‌المللی مورد توجه قرار می‌گیرد تا تصمیم قضایی با رعایت کامل تشریفات دادرسی و منطق عادلانه اتخاذ شود و بتواند بخشی از آلام و رنج‌های خانواده‌های شهدای خدمت، اصلاح و تربیت و کارکنان مجموعه زندان اوین را تسکین دهد.