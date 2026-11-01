دعوت از مردم البرز برای حمایت از مستأجران نیازمند

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا البرزی، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان البرز، از اجرای پویش «سهمی برای سقف امن» با هدف تأمین هزینه اجاره مسکن ۱۱ هزار خانواده مستأجر تحت حمایت این نهاد خبر داد و از خیران و مردم نیکوکار برای مشارکت در این پویش دعوت کرد.

وی با اشاره به مشکلات خانواده‌های تحت حمایت در تأمین هزینه مسکن اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۱۱ هزار مستأجر تحت پوشش کمیته امداد استان البرز قرار دارند که پرداخت اجاره‌بها یکی از دغدغه‌های اصلی آن‌هاست.

وی افزود: این پویش با هدف جلب مشارکت خیران و عموم مردم برای تأمین اجاره‌بهای مسکن خانواده‌های نیازمند، به‌ویژه ایتام، سالمندان و زنان سرپرست خانوار اجرا می‌شود.

مدیرکل کمیته امداد استان البرز از مردم نیکوکار خواست متناسب با توان مالی خود در این پویش مشارکت کنند.

علاقه‌مندان می‌توانند از طریق شماره‌گیری کد دستوری `*8877*026*8#` یا واریز کمک‌های نقدی به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۳۰۵۷۸ در این پویش مشارکت کنند.