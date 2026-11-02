سید یاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی، در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره برنامه این سازمان برای نظارت بر اجرای طرح تورم صفر شهرداری اظهار کرد: هر اقدامی که بتواند بار تورمی کالاهای مصرفی و اقلام ضروری روزانه مردم را کاهش دهد، قابل تقدیر است.

وی افزود: افزایش روزانه و حتی ساعتی قیمت کالاها و خدمات، فشار اقتصادی بر مردم را افزایش می‌دهد و هر اقدامی که بتواند این روند را کنترل و بخشی از فشار را از دوش خانوارها بردارد، ارزشمند است.

رایگانی با اشاره به طرح تورم صفر شهرداری گفت: این طرح با هدف عرضه ۱۲ قلم کالای اساسی، اقدام ارزشمندی است و امیدواریم زمینه تأمین مایحتاج روزانه مردم را با شرایط اقتصادی مناسب‌تر فراهم کند.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی تصریح کرد: این سازمان برای همکاری با شهرداری و ستاد تنظیم بازار در چارچوب مأموریت‌های خود آمادگی دارد و هر مأموریتی که برای اجرای بهتر این طرح به تعزیرات محول شود، انجام خواهد داد.

وی با اشاره به اهمیت مراکز عرضه کالاهای اساسی، از جمله میادین میوه و تره‌بار، ابراز امیدواری کرد مردم بتوانند مایحتاج روزانه خود را از طریق این مراکز با شرایط مطلوب‌تری تأمین کنند.

رایگانی در پاسخ به پرسشی درباره نظارت بر فروشگاه‌های زنجیره‌ای نیز اظهار کرد: گشت‌های نظارتی تعزیرات به‌صورت مستمر فعالیت می‌کنند و همه مراکز عرضه، از جمله فروشگاه‌های زنجیره‌ای، مشمول این نظارت‌ها هستند.

وی با اشاره به تمرکز گشت‌های تعزیرات بر اقلام ضروری و خوراکی‌ها گفت: نظارت بر بازار نان نیز از محورهای فعالیت گشت‌هاست؛ به‌ویژه با توجه به اصلاحات قیمتی اخیر و تغییرات این حوزه.

افزایش قیمت نان صنعتی نباید فراتر از هزینه آرد باشد

رایگانی با اشاره به تغییر شیوه عرضه نان و کیلویی شدن آن اظهار کرد: با توجه به تغییرات اخیر در نحوه قیمت‌گذاری و فروش نان به صورت کیلویی و همچنین افزایش قیمت آرد مورد استفاده در تولید نان‌های صنعتی، ضروری است قیمت نهایی این محصولات متناسب با هزینه‌های تولید تعیین شود.

وی تأکید کرد: افزایش قیمت نان و محصولات صنعتی نباید فراتر از میزان متناسب با حذف یا تغییر قیمت آرد دولتی و هزینه‌های مرتبط باشد و هرگونه افزایش غیرمتعارف و گران‌فروشی از سوی شعب و گشت‌های سازمان تعزیرات حکومتی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

رایگانی در پایان خاطرنشان کرد: گشت‌های نظارتی تعزیرات با تمرکز بر کالاهای ضروری، مواد غذایی و نان به فعالیت خود ادامه می‌دهند تا از افزایش قیمت‌های غیرمتعارف و تخلف در عرضه کالا جلوگیری شود.