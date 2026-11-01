۶ حادثه روز گذشته اصفهان ۱۴ مصدوم و ۹ فوتی داشت

محسن مومنی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آمار عملیات‌های جمعیت هلال‌احمر استان اصفهان در تاریخ نهم آبان‌ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته، در مجموع ۶ مورد حادثه شامل ۲ مورد حوادث جاده‌ای، یک مورد فوریت‌های پزشکی و ۳ مورد خدمات حضوری توسط نیروهای امدادی پوشش داده شد.

وی با اشاره به اینکه در این حوادث ۱۴ نفر دچار حادثه شدند، افزود: در این ماموریت‌ها ۵ نفر مصدوم شدند که یک نفر توسط آمبولانس‌های هلال‌احمر به مرکز درمانی منتقل و ۳ نفر به صورت سرپایی درمان شدند؛ همچنین در این حوادث ۹ نفر به دلیل شدت جراحات در صحنه حادثه جان باختند و عوامل امدادی در حوادث جاده‌ای موفق به انجام ۸ مورد عملیات رهاسازی شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان اصفهان خاطرنشان کرد: پایگاه‌های امداد و نجات مورچه خورت شاهین‌شهر، عوارضی باغ فین کاشان، پلیس‌راه مبارکه، کرکس نطنز، مسجد شهدا کاشان و شهید غزنوی گلپایگان در این عملیات‌ها مشارکت و به حادثه‌دیدگان امدادرسانی کردند.