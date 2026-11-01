دادگر: ۱۵ مگاوات نیروگاه خورشیدی در نهبندان به شبکه متصل شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی دادگر ظهر یشنبه در نشست ستاد انرژی‌های تجدیدپذیر خراسان جنوبی اظهار کرد: در طرح توسعه نیروگاه‌های خورشیدی مدارس، سهمیه ۳۱۳ مدرسه برای استان تعیین شده که تجهیزات مورد نیاز ۹۰ مدرسه به انبار شرکت رسیده است.

وی با اشاره به برگزاری نشست‌های هماهنگی برای اجرای این طرح افزود: پیمانکار اجرای پروژه از سوی سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) انتخاب شده و تجهیزات نیز تأمین شده است؛ بنابراین مانع خاصی برای اجرای طرح وجود ندارد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی با تأکید بر ضرورت تسریع در ثبت‌نام مدارس در سامانه مهرسان بیان کرد: از مجموع ۹۰ مدرسه مشمول این مرحله، تاکنون حدود یک‌سوم در سامانه ثبت‌نام کرده‌اند.

دادگر ادامه داد: مدارس باید ضمن ثبت اطلاعات در سامانه، قرارداد خرید تضمینی برق خود را منعقد کنند تا امکان تحویل تجهیزات به پیمانکار فراهم شود.

وی با بیان اینکه تسریع در اجرای این طرح می‌تواند زمینه افزایش سهمیه استان را در مراحل بعدی فراهم کند، گفت: این پروژه بدون تحمیل هزینه به استان در حال اجراست و تجهیزات آن نیز از سوی ساتبا تأمین شده است.

اتصال ۱۵ مگاوات نیروگاه خورشیدی در نهبندان

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی در ادامه به برنامه توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در قالب طرح تولید در توزیع اشاره کرد و افزود: در ابتدای اجرای این طرح، ساتبا از شرکت‌های توزیع خواست زمین‌های مناسب برای احداث نیروگاه‌های سه‌مگاواتی را شناسایی و مقدمات واگذاری آن‌ها را فراهم کنند.

دادگر با قدردانی از همکاری دستگاه‌های اجرایی استان از جمله جهاد کشاورزی، امور اراضی و منابع طبیعی در تأمین زمین‌های مورد نیاز اظهار کرد: در مرحله نخست، پیمانکاری از سوی ساتبا برای اجرای پروژه‌ها معرفی شد، اما به دلیل عملکرد نامناسب و تأخیر در فعالیت‌ها، قرارداد آن از سوی این سازمان لغو و اجرای پروژه‌ها به پیمانکاران دیگر واگذار شد.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در نهبندان گفت: شرکت مهتاب‌سازان توس چهار ساختگاه سه‌مگاواتی را تکمیل کرده که مجموع ظرفیت ۱۲ مگاواتی آن‌ها به شبکه متصل و افتتاح شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی افزود: پنجمین ساختگاه سه‌مگاواتی نیز توسط همین شرکت در نهبندان در حال اجراست و پیش‌بینی می‌شود طی کمتر از یک ماه آینده به شبکه متصل شود.

دادگر با اشاره به نقش حمایت‌های انجام‌شده در تحقق این پروژه‌ها بیان کرد: سرمایه‌گذار برای اجرای این طرح نیازمند حمایت بود و با پیگیری‌ها و قول مساعد معاون فنی ساتبا، زمینه اجرای این نیروگاه در استان فراهم شد.

وی از اجرای یک ساختگاه سه‌مگاواتی دیگر در محدوده منطقه ویژه اقتصادی خبر داد و گفت: این پروژه نیز در مراحل پایانی قرار دارد و پیش‌بینی می‌شود طی روزهای آینده به شبکه متصل شود.

تعریف یک پروژه سه‌مگاواتی در بورس

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی با اشاره به سایر برنامه‌های توسعه انرژی خورشیدی در استان اظهار کرد: یک ساختگاه سه‌مگاواتی دیگر نیز از سوی ساتبا در قالب صندوق پروژه نور تعریف شده که پذیره‌نویسی آن از طریق بورس انجام شده است.

دادگر درباره وضعیت تأمین تجهیزات برای سایر ساختگاه‌های شناسایی‌شده گفت: هفته گذشته این موضوع را در نشست با مسئولان ساتبا پیگیری کردیم، اما به دلیل شرایط پیش‌آمده در کشور و دشواری و افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و ترانزیت، تأمین تجهیزات با محدودیت مواجه شده است.

وی افزود: مسئولان ساتبا وعده داده‌اند در صورت فراهم شدن شرایط تأمین تجهیزات، روند فعال‌سازی سایر زمین‌های شناسایی‌شده در استان نیز دنبال شود.

دادگر با اشاره به ورود سرمایه‌گذاران جدید به این حوزه بیان کرد: شرکت تعاونی سازمان نظام مهندسی کشور نیز برای اجرای پروژه‌های خورشیدی با استان مکاتبه کرده و یک یا دو زمین از ساختگاه‌های شناسایی‌شده برای بررسی و اجرای طرح به این مجموعه معرفی شده است.

وی ادامه داد: همچنین با توجه به محدودیت در تأمین تجهیزات دولتی و ضرورت استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، برخی زمین‌های شناسایی‌شده به سرمایه‌گذاران فعال معرفی شده تا روند احداث نیروگاه‌های خورشیدی با مشارکت آن‌ها دنبال شود.