به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دانش‌آموزان فرانسوی صبح امروز با مسدود کردن خیابانی در پاریس با نیروهای ضد شورش درگیر شدند. اعتراضات مردمی در مارسی، لیون و نانت نیز آغاز شده است.

همچنین گزارش شده که برگزاری اعتراضات و تظاهرات در حدود ۲۶۰ شهر و منطقه برنامه ‌ریزی شده است. آر تی نیز گزارش داد که نیروهای فرانسوی از گازهای اشک آور برای متفرق کردن معترضان در لیون استفاده کرده اند.

وزارت کشور فرانسه نیز اعلام کرد حدود ۷۰ هزار پلیس و نیروی ژاندارم در سراسر کشور مستقر می‌شوند.

در همین رابطه وزارت آموزش عالی فرانسه تاکید کرد که به دلیل اعتراضات داخلی، ۳۳ درصد از موسسات آموزش عالی، یعنی ۶۰ مورد از ۱۸۴ موسسه، دچار اختلال شده‌اند.