دعوت ۲ هاکی باز مهدیشهری به اردوی تیم ملی

به گزارش خبرنگار مهر، سید جواد بیطرف در گفتگو با خبرنگاران و اصحاب رسانه همزمان با صبح یکشنبه در ورزش و جوانان سمنان از دعوت دو ورزشکار مستعد مهدیشهری به اردوی تیم ملی هاکی زیر ۱۸ سال کشورمان خبر داد

وی با بیان اینکه نام این دو ورزشکار فاضل تبیانیان و اشکان ذوالفقارخانیان است، تاکید کرد: این دو ورزشکار سابقه دعوت به اردوی تیم ملی را در گذشته نیز داشتند.

معاون امور ورزشی اداره کل ورزش و جوانان استان سمنان ادامه داد: ششمین اردوی آماده‌سازی تیم ملی هاکی پنج‌چمنی زیر ۱۸ سال جمهوری اسلامی ایران به میزبانی تهران برگزار می شود و این دو ورزشکار خوب استان سمنان نیز در اردو زیر نظر مربیان تیم ملی تمرین خواهند کرد.

بیطرف با بیان اینکه این اردو تا ۱۵ آبان ماه ادامه خواهد داشت، گفت: محمدعلی ملک‌احمدی، سرمربی تیم ملی ناظر بر این مرحله از اردوهای آماده سازی خواهد بود.

وی افزود: این اردو با هدف آمادگی بازیکنان برای حضور در رقابت‌های جام جهانی هاکی زیر ۱۸ سال همزمان با آذرماه سال جاری به میزبانی کشور مصر برگزار شده است.