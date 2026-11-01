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۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۰۸

خلیلی: ۱۲ هزار مترمربع از اراضی کشاورزی ملکان به چرخه تولید بازگشت

خلیلی: ۱۲ هزار مترمربع از اراضی کشاورزی ملکان به چرخه تولید بازگشت

ملکان- مدیر جهاد کشاورزی ملکان از آزادسازی ۱۲ هزار مترمربع از اراضی کشاورزی این شهرستان با اجرای چهار حکم قضایی و بازگشت این زمین‌ها به چرخه تولید خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد خلیلی طهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران در تشریح این خبر اظهار کرد: چهار حکم قضایی صادرشده از سوی دادستان شهرستان ملکان، در چارچوب تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها اجرا شد.

وی افزود: در جریان اجرای این احکام، متخلف اقدام به قلع‌وقمع مستحدثات غیرمجاز در مراحل اولیه ساخت‌وساز کرد و در مجموع، یک‌هزار و ۲۰۰ مترمربع از اراضی کشاورزی آزادسازی شد.

مدیر جهاد کشاورزی ملکان با تأکید بر ضرورت صیانت از اراضی زراعی و باغی، اجرای به‌موقع احکام قضایی را در پیشگیری از تغییر کاربری غیرمجاز مؤثر دانست و از شهروندان خواست پیش از هرگونه ساخت‌وساز در اراضی کشاورزی، مجوزهای قانونی لازم را دریافت کنند.

کد مطلب 6996401

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