به گزارش خبرگزاری مهر، گمرک جمهوری اسلامی ایران در بخشنامه‌ای جدید جزئیات نحوه ارزش‌گذاری و ترخیص خودروهای متعلق به ایرانیان مقیم خارج از کشور را ابلاغ کرد.

در این بخشنامه آمده است: با استناد به دستورالعمل شماره ۱۴۰۵/۵۶۵۱۹۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ و با عنایت به نامه شماره ۰۱۴۰۵/۶۹۵۳۳۸ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ معاون محترم وزیر و رئیس‌کل گمرک جمهوری اسلامی ایران خطاب به معاونت محترم صنایع و ماشین‌آلات وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص نحوه ارزش‌گذاری و ترخیص خودروهای متعلق به ایرانیان مقیم خارج از کشور و همچنین پاسخ معاونت مذکور طی نامه شماره ۸۸۷۲۵۵۷ مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۳، به آگاهی می‌رساند:

با توجه به اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر اینکه موضوع ارزش‌گذاری خودروهای متعلق به ایرانیان مقیم خارج از کشور در دستور کار و اولویت جلسات کارگروه ارزش‌گذاری موضوع تبصره (۶) قانون خودرو قرار گرفته و فرآیند تعیین ارزش این خودروها حداکثر ظرف یک ماه آینده تکمیل خواهد شد، مقرر شده است ارسال اطلاعات اظهارنامه گمرکی این خودروها برای شماره‌گذاری، منوط به تعیین ارزش آن‌ها توسط کارگروه مذکور باشد.

لذا مقتضی است گمرکات اجرایی، ضمن رعایت مفاد نامه فوق‌الذکر، در خصوص خودروهای متعلق به ایرانیان مقیم خارج از کشور، تا زمان تعیین و نهایی‌شدن ارزش خودرو توسط کارگروه مذکور، ایجاد شناسه در بانک اطلاعات ارزش (TSC) و وصول حقوق ورودی، مالیات بر ارزش افزوده و عوارض متعلقه بر اساس شناسه‌های صادرشده، از ارسال اطلاعات اظهارنامه گمرکی برای شماره‌گذاری خودداری کنند و پس از تعیین ارزش توسط کارگروه، مطابق مقررات و ضوابط مربوط اقدام کنند.

مسئولیت حسن اجرای مفاد این ابلاغ بر عهده بالاترین مقام گمرکات اجرایی مربوط خواهد بود.