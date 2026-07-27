به گزارش خبرگزاری مهر، گمرک ایران در بخشنامه‌ای نحوه تعیین ارزش انواع وسایل نقلیه و تسریع در انجام تشریفات گمرکی را ابلاغ کرد.

در این ابلاغیه آمده است: گمرکات اجرایی می بایست نسبت به انجام تشریفات و ترخیص خودروهای وارداتی به ویژه خودروهای امداد و نجات شامل آمبولانس، خودروهای آتش نشانی جرثقیل بالابر و سایر وسایل نقلیه مشابه (به عنوان کالاهای اساسی و ضروری)، خودروهای برقی و هیبریدی، موتور سیکلت، دوچرخه، ماشین آلات راهسازی و سایر موارد مشمول قانون خودرو که فاقد شناسه عینی TSC در بانک اطلاعات ارزش باشند و با رعایت کامل سایر قوانین و مقررات مربوطه اقدام نمایند.

گمرکات اجرایی مکلفند پس از انجام کنترل های لازم و اطمینان از درج صحیح و کامل مشخصات فنی و اطلاعات مربوط به خودروها و ماشین آلات در اظهار نامه گمرکی نسبت به اعلام شماره کوتاژ اظهارنامه های مربوط همراه با اطلاعات دقیق کالا و پس از اخذ تعهد لازم از صاحب کالا مبنی بر پذیرش هرگونه اختلاف ناشی از مغایرت احتمالی ارزش پس از ترخیص، جهت بررسی و رسیدگی نهایی به دفتر ارزش ارسال شود.

اجرای مفاد این دستورالعمل با توجه به شرایط موجود از تاریخ صدور به مدت سه ماه معتبر و قابل اجرا خواهد بود.