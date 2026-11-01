پاسخ نیکزاد به نقدعلی: نمره مجلس صفر نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدتقی نقدعلی در جلسه علنی مجازی امروز (یکشنبه ۱۰ آبان‌ماه) مجلس شورای اسلامی طی نطق میان دستور اظهار کرد: تأکیدات رهبر معظم انقلاب بر مقابله با هرگونه تهدید، بدون محدودیت جغرافیایی و موضوعی، پیام روشنی برای دشمنان ایران اسلامی داشت و بار دیگر بیانگر سیاست اصولی کشور در این زمینه بود.



وی ادامه داد: اگر تا دیروز شعار امت مبعوث در میدان این بود که انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست، امروز این شعار به کلاهک هسته‌ای حق مسلم ماست تغییر کرده است. این مسئله مسئولیت ما و مجلس شورای اسلامی را سنگین‌تر می‌کند و باید خروج از معاهده بی‌خاصیت و مضر NPT در اولویت قانون‌گذاری قرار گیرد.



نماینده خمینی‌شهر در مجلس با اشاره به حضور بیش از هشت‌ماهه مردم در میدان گفت: امت مبعوث بیش از هشت ماه است که در میدان حضور دارند و به تعبیر رهبر عزیزمان، این هشت ماه ادامه هشت سال دفاع مقدس است؛ با این حال، مردم در شرایطی با شدیدترین فشارهای اقتصادی مواجه هستند که ضعف عملکرد دولت و حتی برخی اقدامات فشارافزای آن، در شأن این مردم نیست.



نقدعلی با انتقاد از افزایش قیمت برخی کالاها افزود: افزایش سه‌برابری قیمت آرد سنتی و صنعتی و به دنبال آن تشدید فشار اقتصادی، با چه هدف، پشتوانه و تفکر اقتصادی انجام می‌شود؟ در شرایطی که حقوق بازنشستگان، فرهنگیان، کارگران، کارکنان شرکتی و نیروهای نظامی و انتظامی حتی پاسخگوی حداقل نیازهای زندگی نیست، آیا مجلس و دولت نباید برای افزایش حقوق این اقشار چاره‌اندیشی کنند؟ همچنین چرا برای جلوگیری از افزایش قیمت برخی اقلام، به‌ویژه دارو، اقدام مؤثری صورت نمی‌گیرد؟



وی با اشاره به فعالیت‌های مجمع امت مبعوث و عضویت حدود ۱۴۰ نماینده مجلس در این مجموعه اظهار کرد: تاکنون این مجمع نشست‌های فشرده‌ای در زمینه حقوق و دستمزد، مسکن، سیاست‌های ارضی و مسائل فرهنگی برگزار کرده است. دلیل برگزاری این جلسات آن است که روند معمول مجلس به اندازه کافی پاسخگوی نیازها و شرایط موجود نیست و نشست‌ها نیز همچنان ادامه دارد.



عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بیان کرد: در این جلسات راهکارهای اجرایی برای افزایش حقوق، تسهیل خانه‌دار شدن مردم به‌ویژه جوانان، اصلاح سیاست‌های نادرست ارضی و رسیدگی به مسائل فرهنگی ارائه شده است. لازم است مجلس و دولت برای عملیاتی شدن این پیشنهادها همکاری کنند؛ چراکه اجرای آن‌ها می‌تواند تا حدودی بر قدرت خرید و وضعیت معیشتی مردم تأثیرگذار باشد.



نقدعلی با انتقاد از روند واگذاری زمین برای ساخت مسکن تصریح کرد: دولت در واگذاری زمین بخل می‌ورزد و سرزمین گسترده ایران را با محدودیت‌های قانونی و آیین‌نامه‌ای مواجه کرده است.



وی در ادامه با اشاره به پیام روز گذشته رهبر معظم انقلاب در دیدار با فرماندهان ارشد گفت: اکنون که رهبر عزیزمان تکالیفی را مشخص کرده‌اند که یکی از مهم‌ترین آن‌ها تلاش بی‌وقفه برای تأمین نیازهای معیشتی و پشتیبانی نیروهای مسلح است، مجلس چه اقدام فوری برای تحقق این موضوع در نظر گرفته است؟ آیا پس از صدور این دستور نباید سایر دستورکارهای مجلس متوقف می‌شد تا رسیدگی به این مسئله در اولویت قرار گیرد؟



نماینده خمینی‌شهر در مجلس با طرح این پرسش که آیا قرار است همه مشکلات کشور به جنگ، محاصره و تحریم نسبت داده شود، اظهار کرد: چگونه یک شهردار کلان‌شهر می‌تواند ۱۵ قلم کالای معیشتی را با قیمت تورم صفر عرضه کند، اما ۲۸۵ نماینده مجلس در این زمینه اقدامی نداشته باشند؟ دولت نیز به جای اتخاذ سیاست‌های حمایتی، همچنان روند گران‌سازی را دنبال می‌کند و به نظر می‌رسد جهت‌گیری آن صرفاً به سمت افزایش قیمت‌هاست.



نقدعلی با انتقاد از نحوه اجرای برخی قوانین و سیاست‌ها گفت: چگونه می‌توان اجرای قانون حجاب را متوقف کرد، اما برخی تکالیفی را که آثار منفی اقتصادی دارند، با شدت و جدیت دنبال کرد؟ نه راهکار مناسبی ارائه می‌شود و نه اقدام مؤثری برای متوقف کردن این روند صورت می‌گیرد.



وی با اشاره به جلسه مجامع نمایندگان استان‌ها با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: چند روز پیش در این جلسه از رئیس مجلس درباره وضعیت موجود سؤال کردم. ایشان تأکید کردند که باید همه دستورکارها متوقف شود و مسائل اقتصادی در اولویت قرار گیرد. در پاسخ از ایشان پرسیدم چه کسی مسئول اجرای این تصمیم است؟ یکی از نواب رئیس نیز در جلسه حضور داشت و به او گفته شد که در زمینه معیشت مردم اقداماتی انجام دهد. آیا این شیوه مدیریت مسائل است؟ ارجاع موضوع به یکی از نواب رئیس چه مشکلی را برطرف می‌کند؟



نماینده خمینی‌شهر ادامه داد: امروز چه اقدام مشخصی انجام داده‌ایم؟ اگر من به جای رئیس مجلس بودم، تمام دستورکارهای دیگر را متوقف می‌کردم و رسیدگی به معیشت مردم را در صدر اولویت‌های مجلس قرار می‌دادم.



نقدعلی با بیان اینکه مردم عملکرد مجلس را در حوزه معیشت قابل قبول نمی‌دانند، خاطرنشان کرد: نمره مجلس نزد امت مبعوث و مردم ایران صفر است؛ زیرا مردم احساس نمی‌کنند که نمایندگان برای بهبود وضعیت معیشتی آن‌ها اقدام مؤثری انجام می‌دهند. چرا دستور جلسات مجلس را متناسب با شرایط ویژه کشور تنظیم نمی‌کنیم؟ اگر بخواهیم عاقلانه و ولایت‌مدارانه عمل کنیم، باید اقتصاد و معیشت مردم را در اولویت قرار دهیم. آیا فشار اقتصادی موجود را نمی‌بینیم؟ برای حل مشکلات راهکار وجود دارد، اما سه ماه از وقت مجلس صرف بررسی و قانون‌گذاری درباره موضوعی شد که مسئله اصلی و فوری امروز مردم نیست.



وی افزود: رئیس مجلس نیز صرفاً موضوعات را مطرح می‌کند و پس از آن، سایر امور طبق روال گذشته ادامه پیدا می‌کند. باید پیش از آنکه کودتای اقتصادی در کنار کودتای فرهنگی، مشکلات کشور را مضاعف کند، برای حل مسائل و مشکلات مردم اقدام عملی انجام دهیم.



در ادامه این جلسه، علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، در واکنش به اظهارات نقدعلی درباره صفر بودن نمره مجلس گفت: نمره مجلس صفر نیست؛ چراکه طرح مهریه شما نیز در مجلس بررسی و تصویب شد.



وی افزود: اینکه از تریبون عمومی اعلام کنید نمره مجلس صفر است، حرف درستی نیست. ما نیز در میان مردم حضور داریم و به استان‌های مختلف سفر می‌کنیم؛ بنابراین حضور در میان مردم محدود به شما نیست.



نایب رئیس مجلس با تأکید بر وجود مشکلات معیشتی مردم اظهار کرد: مشکلات مردم وجود دارد و ما نیز آن را انکار نمی‌کنیم. این هفته بررسی طرح مقابله با نفوذ بیگانگان با همکاری نمایندگان به پایان می‌رسد و پس از آن سایر موضوعات در دستور کار قرار خواهد گرفت. بهتر است پیش از هر چیز، خودمان حرمت امامزاده را حفظ کنیم.