واحدهای مرغ مادر گوشتی در عباس آباد توسعه می یابد

علی نفیسی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از جوجه‌ریزی بیش از ۳۴ هزار قطعه مرغ مادر گوشتی در هفت ماه نخست سال جاری خبر داد و گفت: پیش‌بینی می‌شود این واحدها بیش از ۴ میلیون و ۳۸۹ هزار قطعه جوجه یک‌روزه گوشتی تولید و به مرغداری‌های استان و کشور عرضه کنند.

نفیسی با اشاره به آخرین وضعیت فعالیت واحدهای مرغ مادر گوشتی در شهرستان عباس‌آباد اظهار کرد: در هفت ماهه نخست سال جاری، ۳۴ هزار و ۱۳۸ قطعه جوجه‌ریزی در واحدهای مرغ مادر گوشتی این شهرستان انجام شده است.

وی افزود: بر اساس برآوردهای صورت‌گرفته، از محل این میزان جوجه‌ریزی، چهار میلیون و ۳۸۹ هزار و ۱۲۰ قطعه جوجه یک‌روزه گوشتی تولید و روانه مرغداری‌های گوشتی مازندران و سایر استان‌های کشور خواهد شد.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی عباس‌آباد با بیان اینکه توسعه واحدهای مرغ مادر گوشتی در راستای تقویت زنجیره تولید طیور و پایداری امنیت غذایی دنبال می‌شود، تصریح کرد: تأمین بخشی از نیاز استان و کشور به جوجه یک‌روزه، کاهش وابستگی به واردات، ایجاد اشتغال پایدار و حمایت از تولیدکنندگان و مرغداران از اهداف این بخش است.

نفیسی با تأکید بر رعایت ضوابط بهداشتی در واحدهای تولیدی خاطرنشان کرد: فعالیت واحدهای مرغ مادر گوشتی شهرستان تحت نظارت کارشناسان جهاد کشاورزی انجام می‌شود و تولید جوجه یک‌روزه با کیفیت، نقش مهمی در افزایش بهره‌وری و بهبود عملکرد مرغداری‌های گوشتی دارد.

وی توسعه صنعت مرغ مادر و افزایش ظرفیت تولید جوجه یک‌روزه را از ارکان مهم تأمین گوشت مرغ مورد نیاز جامعه دانست و گفت: مدیریت جهاد کشاورزی عباس‌آباد از سرمایه‌گذاران و فعالان این حوزه برای توسعه ظرفیت‌های تولیدی و ایجاد اشتغال پایدار حمایت می‌کند.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی عباس‌آباد در پایان تأکید کرد: تقویت تولید جوجه یک‌روزه گوشتی، زمینه‌ساز افزایش تولید گوشت مرغ، کمک به تنظیم بازار و حرکت در مسیر خودکفایی و پایداری امنیت غذایی کشور است.