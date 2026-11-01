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۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۱۵:۳۶

ساخت ۱۶۸ مدرسه به نام شهدای میناب تا سال آینده

ساخت ۱۶۸ مدرسه به نام شهدای میناب تا سال آینده

رئیس ستاد اجرایی فرمان امام در آستانه روز دانش آموز گفت: این ستاد طی یکسال، ۱۶۸ مدرسه به نام هریک از شهدای میناب می‌سازد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه پیگیری اجرایی سازی تفاهم نامه وزارت آموزش و پرورش و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) ، امروز با میزبانی علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش و سید پرویز فتاح رئیس ستاد اجرایی فرمان امام ، در وزارت آموزش و پرورش برگزار شد.

در این جلسه ، ۳۲۱۰ امین مدرسه برکت که به همت ستاد اجرایی فرمان امام ساخته شده است ، بصورت برخط افتتاح شد.

سید پرویز فتاح رئیس ستاد اجرایی فرمان امام نیز در این جلسه متعهد شد تا سال آینده ، ۱۶۸ مدرسه به نیت و با نام هریک از شهدای مدرسه شجره طیبه میناب در نقاط محروم کشور ساخته شود، پیشنهادی که با استقبال وزیر آموزش و پرورش همراه و قرار شد تفاهم نامه وزارت آموزش و پرورش و ستاد اجرایی فرمان امام برای ساخت و تجهیر مدارس در سال آینده، به زودی در مشهد مقدس امضا شود.

کد مطلب 6996541
محمد رضازاده

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