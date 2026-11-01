ساخت ۱۶۸ مدرسه به نام شهدای میناب تا سال آینده

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه پیگیری اجرایی سازی تفاهم نامه وزارت آموزش و پرورش و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) ، امروز با میزبانی علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش و سید پرویز فتاح رئیس ستاد اجرایی فرمان امام ، در وزارت آموزش و پرورش برگزار شد.

در این جلسه ، ۳۲۱۰ امین مدرسه برکت که به همت ستاد اجرایی فرمان امام ساخته شده است ، بصورت برخط افتتاح شد.

سید پرویز فتاح رئیس ستاد اجرایی فرمان امام نیز در این جلسه متعهد شد تا سال آینده ، ۱۶۸ مدرسه به نیت و با نام هریک از شهدای مدرسه شجره طیبه میناب در نقاط محروم کشور ساخته شود، پیشنهادی که با استقبال وزیر آموزش و پرورش همراه و قرار شد تفاهم نامه وزارت آموزش و پرورش و ستاد اجرایی فرمان امام برای ساخت و تجهیر مدارس در سال آینده، به زودی در مشهد مقدس امضا شود.