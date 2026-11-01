به گزارش خبرگزاری مهر، آرش پهالی ملی‌پوش ووشوی کشورمان در رقابت‌های فرم چانگ‌چوان بازی‌های المپیک جوانان داکار ۲۰۲۶ به عنوان نخستین ورزشکار به اجرای فرم پرداخت و با کسب امتیاز ۹.۱۳۳ در میان ۱۲ شرکت‌کننده جایگاه پنجم را به خود اختصاص داد.

در این فرم نمایندگان چین، اندونزی و کره‌جنوبی به ترتیب با امتیازات ۹.۳۹۰، ۹.۳۰۰ و ۹.۲۶۳ به کار خود پایان دادند.

پهالی در ادامه رقابت‌های مجموع دو فرم چانگ‌چوان و گوئن‌شو فردا در فرم گوئن‌شو به عنوان نهمین ورزشکار به اجرای فرم خواهد پرداخت تا جایگاه نهایی وی پس از مجموع امتیازات دو فرم مشخص شود

در پایان این دو روز مسابقه ۸ ورزشکار برتر روز سه شنبه در مرحله نهایی باهم رقابت می‌کنند.