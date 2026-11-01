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۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۱۶:۲۲

برخورد قاطع با مراکز غیرمجاز ضایعاتی در کرج

برخورد قاطع با مراکز غیرمجاز ضایعاتی در کرج

کرج- مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرج از اجرای طرح گسترده جمع‌آوری و ساماندهی مراکز غیرمجاز ضایعاتی در سطح شهر با همکاری معاونت خدمات شهری شهرداری کرج خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری مدیریت شهری کرج، مجتبی کیانی با اشاره به ضرورت ساماندهی فعالیت مراکز ضایعاتی اظهار کرد: فعالیت مراکز غیرمجاز ضایعاتی علاوه بر ایجاد ناهنجاری‌های بصری، می‌تواند زمینه‌ساز بروز مشکلات بهداشتی و زیست‌محیطی و برهم خوردن نظم و سیمای شهری شود؛ ازاین‌رو، جمع‌آوری این مراکز و ساماندهی فعالیت‌های مرتبط با آن‌ها در دستور کار مدیریت شهری قرار گرفته است.

وی افزود: نظارت مستمر بر فعالیت مراکز ضایعاتی و ساماندهی این واحدها از اقدامات ضروری برای صیانت از حقوق شهروندان، ارتقای بهداشت عمومی و بهبود کیفیت محیط زندگی شهری به شمار می‌رود و این موضوع با جدیت دنبال خواهد شد.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرج با اشاره به همکاری معاونت خدمات شهری در اجرای این طرح بیان کرد: این اقدام با هدف جمع‌آوری مراکز غیرمجاز، کاهش آلودگی‌های محیطی و ارتقای سطح پاکیزگی و بهداشت شهری در حال اجراست و هماهنگی میان بخش‌های مرتبط مدیریت شهری، نقش مؤثری در تحقق اهداف این طرح دارد.

کیانی در پایان خاطرنشان کرد: مدیریت شهری کرج با هدف ایجاد شهری پاکیزه، ایمن و منظم، برخورد با فعالیت‌های غیرمجاز مخل نظم و بهداشت عمومی را در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی با جدیت دنبال می‌کند.

کد مطلب 6996609

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