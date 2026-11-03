به گزارش خبرنگار مهر، رتبه‌بندی بهترین دانشگاه‌های جهان از سوی مؤسسه USNews برای مقایسه مؤسسه‌ها در جهان پدید آمده است. این رتبه بندی در پی آن است که بهترین دانشگاه‌هایی که در جهان شهرت دارند و پژوهش‌های علمی بسیاری انجام می‌دهند را برای دانشجویان متقاضی از سراسر جهان معرفی کند.

شاخص ارزیابی این مؤسسه به گونه‌ای است که تنها مؤسسه‌هایی در این نظام ارزیابی می‌شوند که دست‌کم ۱۲۵۰ مقاله در پنج سال گذشته در نمایه‌نامه «وب‌آوساینس» داشته باشند.

مؤسسه «یو. اس. نیوز» از ۱۳ سنجه کلیدی (آوازه جهانی پژوهشی، آوازه منطقه‌ای پژوهشی، شمار انتشارات، کتاب‌ها، همایش‌ها، تأثیر استنادی تعدیل‌شده، شمار همه استنادها، شمار انتشارات در میان ۱۰ درصد انتشارات باکیفیت، نسبت انتشارات در میان ۱۰ درصد انتشارات باکیفیت، شمار همکاری جهانی [نسب به کشور]، شمار همکاری جهانی، شمار مقاله‌های پراستناد در میان یک درصد انتشارات باکیفیت، و نسبت مقاله‌های پراستناد در میان یک درصد انتشارات باکیفیت) برای ارزیابی مؤسسه‌ها بهره می‌گیرد.

داده‌های ارزیابی این سنجه‌ها با همکاری شرکت «کلاریویت آنالیتیکس» (ناشر پایگاه‌های «وب‌آوساینس» و «اینسایتس») گردآوری می‌شوند.

این مؤسسات از ایالات متحده و بیش از ۱۰۰ کشور دیگر بر اساس ۱۳ شاخص رتبه‌بندی شده‌اند و ۲۲۵۰ دانشگاه برتر جهان را نشان می‌دهند. در رتبه بندی USNews سال ۲۰۲۷-۲۰۲۶ تعداد ۸۰ دانشگاه ایرانی در این رتبه بندی جهانی قرار گرفتند.

تعداد دانشگاه‌های ایرانی در سال گذشته حدود ۶۹ دانشگاه بوده است که باتوجه به تعداد دانشگاه ها در رتبه بندی جدید رشد تعداد دانشگاه‌ها را نشان می‌دهد. رتبه‌بندی بهترین دانشگاه‌های جهان از سوی مؤسسه USNews در سال ۲۰۲۷-۲۰۲۶ منتشر شده است و تعداد ۸۰ دانشگاه ایرانی در جمع ۲۲۵۰ دانشگاه برتر جهان رتبه بندی شده اند.

از این میان ۱۳ دانشگاه در جمع هزار دانشگاه برتر قرار دارند و از این تعداد ۱۸ دانشگاه بدون درج رتبه در جدول مربوط به ایران قرار داشتند.

بهترین دانشگاه‌های ایرانی در رتبه بندی ۲۰۲۷-۲۰۲۶ دانشگاه‌های جهانی USNews

۱۰ دانشگاه برتر جهان در رتبه بندی ۲۰۲۷-۲۰۲۶ دانشگاه‌های جهانی USNews شامل دانشگاه هاروارد از آمریکا، انستیتو فناوری ماساچوست (MIT) از آمریکا، دانشگاه استانفورد از آمریکا، دانشگاه آکسفورد از انگلستان، دانشگاه کمبریج از انگلستان، دانشگاه شینهوا (Tsinghua) از چین، دانشگاه برکلی کالیفرنیا از آمریکا، دانشگاه ییل از آمریکا، کالج لندن از انگلستان، دانشگاه کلمبیا از آمریکا است.