دانشگاه آزاد اسلامی در زمره ۱۰۰ دانشگاه‌ برتر جهان قرار دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، بیژن رنجبر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در آیین تجلیل از دانشجویان مدال‌آور و اعضای افتخارآفرین باشگاه فرهنگی ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی ضمن عرض سلام و ادب و احترام خدمت پیشگاه حضرت ولی عصر (عج) و با آرزوی سلامتی و طول عمر باعزت برای مقام معظم رهبری حضرت آیت الله امام سید مجتبی حسینی خامنه ای گفت: عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت همه عزیزان، قهرمانان گرامی، دانشجویان عزیز و تمامی سروران گرامی که در این جمع افتخارآفرین حضور دارند.

وی اظهار داشت: درود می فرستیم بر روان پاک شهدای جنگ تحمیلی هشت ساله دفاع مقدس و همچنین شهدای جنگ های اخیر. دانشگاه آزاد اسلامی تعدادی از عزیزان معلم و دانش آموز و ۲۶۳ شهید دانشجو به نظام جمهوری اسلامی ایران تقدیم کرده است.

رنجبر افزود: پیام اخیر مقام معظم رهبری، پیامی بسیار مهم بود که در واقع برای نخبگان و دانشگاهیان کشور نصب العین قرار بگیرد.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس این پیام، تأکیدات مؤکد حضرت آقا پیرامون توسعه علوم پایه، علوم انسانی و همچنین پیوند و ارتباط میان صنعت و دانشگاه، از محورهای کلیدی است. حضرت آقا در بخش دیگری از سخنان خود، موضوع نخبگی را مطرح کرده و آن را موهبت و محبت الهی دانستند که شکر آن مسئولیت‌پذیری است. حضرت آقا مفهوم نخبگی را گسترش داده و فرمودند که هر برتری مثبتی می‌تواند مصداقی از نخبگی به شمار رود.

رنجبر افزود: با تعریف فوق، شما حضرات عزیز، مدال‌آوران ورزشی و نخبگان علمی جامعه هستید، همچنین مردم مبعوثی که با بیش از ۲۳۰ شب حضور مداوم در میادین و خیابان‌ها در راستای اقتدار نظام، از چهره‌های ماندگار و مایه افتخار کشور به شمار می‌آیند نیز مصداق بارز نخبگی و غیرت می باشند.

وی تصریح کرد: از همه این‌ها مهم‌تر، حضور ارزشمند شما عزیزان در میادین مختلف و صحنه‌های گوناگون بین المللی است که پرچم مقدس نظام جمهوری اسلامی ایران را بالا می برید، ان‌شاءالله که در دانشگاه آزاد اسلامی، تأثیرگذاری عمیقی خواهید داشت.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی افزود: در حال حاضر وضعیت دانشگاه‌های کشور از نظر رتبه‌بندی‌ها مشخص است؛ چنان‌که مؤسسه رتبه‌بندی (RUR) پایداری اقتصادی و شعبات خارجی را نیز در ارزیابی‌های خود مدنظر قرار می‌دهد. دانشگاه‌هایی مانند هاروارد و همچنین دانشگاه آزاد اسلامی که در زمره دانشگاه‌های غیردولتی و غیرخصوصی قرار دارند، معمولاً جایگاه ویژه‌ای در این رتبه‌بندی‌ها به دست می‌آورند.

رنجبر اظهار داشت: سال گذشته دانشگاه آزاد اسلامی با کسب رتبه ۹۳ در زمره ۱۰۰ دانشگاه‌ برتر جهان قرار داشت و خوشبختانه از سال گذشته تا کنون، با ارتقای جایگاه خود به رتبه ۹۰ رسیده است و شما عزیزان، در دانشگاه بسیار خوبی مشغول به تحصیل هستند.

وی افزود: بحث ما صرفاً تجلیل از مدال‌ها نیست؛ بلکه تجلیل از شما عزیزانی است که قهرمانان این عرصه به شمار می‌روید و برای رسیدن به این موقعیت، سال‌ها مبارزه کرده‌اید. این مبارزه، در واقع جدال با خویشتن خویش بوده است؛ مسیری که در آن از آسایش و تفریحات خود گذشته و زحمات فراوانی را متحمل شده‌اید.

رنجبر عنوان کرد: نه تنها خود شما، بلکه والدین محترمتان نیز زحمات بسیار زیادی برایتان کشیده‌اند، پا به پای شما خون دل خورده‌اند و چه بسا بارها شکست را تجربه کرده‌اید، اما مهم این بوده که هر بار با عزم راسخ دوباره برخاسته‌اید. هدف از این تجلیل، تقدیر از صرفِ یک قطعه فلز یعنی مدال نیست، بلکه اراده، انضباط، صبوری، امید و پایداری شماست که در پس این مدال‌ها تجلی یافته است و از این رو، اراده و پشتکار شما از اهمیت بسیار بالایی برای ما برخوردار است.

وی افزود: پیش از آنکه شما عزیزان بر این سکوهای افتخار بایستید، بر روی سکوی پیروزی بر خویشتن ایستاده‌اید. زحمات و تلاش‌های سالیانه‌ شما مایه افتخار ماست و این پیروزی و غلبه بر خویشتن، موضوع ساده‌ای نیست.

رنجبر بیان کرد: از دیدگاه علمی یکی از مهم‌ترین مفاهیم در طبیعت، «انرژی» است. اما باید توجه داشت که صرف داشتن انرژی برای انجام کار کافی نیست، بلکه کیفیت انرژی و چگونگی تبدیلش به کار مفید از اهمیتی اساسی برخوردار است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خاطرنشان کرد: این قاعده در میدان ورزش نیز که شما عزیزان در آن حضور دارید کاملاً صادق است. انرژی اولیه شما استعداد و انگیزه است، و این استعداد و انگیزه بایستی جهت داده شود، بایستی هدایت شود و لذا آنچه این استعداد را به پیروزی و افتخار تبدیل می‌کند، همان انضباط، تمرین، دانش، مدیریت صحیح انرژی و هدفمندی است.

وی افزود: بنابراین، معنای قهرمان این نیست که بگوییم هرکس توانایی جسمی بیشتر یا انرژی فزون‌تری دارد، بلکه قهرمان کسی است که هنر تبدیل این انرژی را به کار کرد مفید و سپس به افتخار داشته باشد؛ کسی که از این هنر برخوردار است، کارش درست است و قهرمان واقعی محسوب می‌شود.

رنجبر تشریح کرد: یکی دیگر از مفاهیمی که در علم ترمودینامیک وجود دارد بررسی سیستم‌ها است؛ که سیستم‌ها یا ایزوله یا بسته هستند و یا باز. وقتی از سیستم باز سخن می‌گوییم، منظور سیستمی است که با محیط خود تبادل انرژی و ماده دارد. انسان نیز یک سیستم باز است و این سیستم برای ادامه حیات، رشد و حفظ نظم خود، در تعاملی پویا و در مواجهه سازنده با محیط معنا پیدا می‌کند.

وی افزود: شما قهرمانان، سال‌ها انرژی مورد نیاز خود را از والدین‌تان دریافت کرده‌اید و باید بسیار سپاسگزار پدر و مادران، مربیان، اساتید، دوستان و محیط جامعه باشید. امروز بخشی از این سرمایه را در قالب افتخارآفرینی به جامعه و مردم بازمی‌گردانید.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی عنوان کرد: در بیانات امام شهیدمان نیز مطرح بود که موفقیت فردی در واقع می‌تواند به سرمایه اجتماعی تبدیل شود. مدالی که شما کسب می‌کنید، قادر است در جامعه امید و انگیزه بیافریند و به نسلی اعتمادبه‌نفس ببخشد. کاری که شما انجام می‌دهید صرفاً یک افتخار شخصی نیست، بلکه شما به خوبی می‌دانید که با همین مدال‌ها، نسلی را در ایران اسلامی به سمت اعتمادبه‌نفس، انگیزه و حرکت پرشتاب سوق می دهید.

وی افزود: بنابراین، وقتی با این نگاه به قضیه بنگریم، ورزش دیگر صرفاً یک فعالیت فردی و شخصی به شمار نمی‌رود، بلکه یک پدیده فرهنگی و تمدنی است. عامل دیگری که باید به آن اشاره کرد، بحث آنتروپی یا بی‌نظمی است؛ با افزایش سن و کهولت، پراکندگی انرژی و تعداد آرایش‌های ممکن یک سیستم در توزیع انرژی نیز افزایش می‌یابد.

رنجبر خاطرنشان کرد: مثالی می زنم، به عنوان مثال دانشجویان عزیز ما، ممکن است در جلسات امتحانی یا موقعیت‌های خاص دچار درگیری ذهنی شوند به گونه‌ای که نظم فکری‌ آن‌ها به هم بریزد و دچار اضطراب شوند و ضربان قلبشان بالا برود.

وی در ادامه افزود: شما قهرمانان آموخته‌اید چگونه این شرایط را کنترل کنید؛ زیرا در عرصه‌های ورزشی نیز هنگام مواجهه با چنین حالت‌هایی، یاد گرفته‌اید ضربان قلب و هیجانات خود را کنترل کنید.

رنجبر تصریح کرد: هنر حفظ تمرکز و ساماندهی توانایی‌ها در لحظات دشوار و چالش‌برانگیز، از اهمیتی فوق‌العاده برخوردار است و شما باید این مهارت را به دوستان و دیگر عزیزان خود در دانشگاه منتقل کنید. ما در محیط دانشگاه حقیقتاً به انسان‌هایی همچون شما نیاز داریم؛ زیرا در مواجهه با چالش های علمی، دشواری‌های آموزشی و پژوهشی، و ناکامی‌های موقت، مثل زمانی که پژوهشگری در آزمایشگاه سه یا چهار بار دچار شکست می‌شود، باید بیاموزد که در برابر این مشکلات، آرامش، امید و قدرت بازگشت خود را حفظ کنند و این دقیقاً همان هنر ارزشمندی است که شما از آن برخوردارید.

وی افزود: شما در علم فیزیک با بحث اصطکاک آشنا هستید؛ اما باید به این موضوع نگاهی متفاوت داشت و دانست که اصطکاک همیشه در مقابل حرکت نیست. یک بازیکن بسکتبال یا یک کشتی‌گیر چگونه بدون اصطکاک می‌تواند به رقابت بپردازد و قهرمان عزیز وزنه‌برداری ما اگر اصطکاک میان کفش و زمینش نباشد، چطور می‌تواند وزنه را بالا ببرد؟ بنابراین، اصطکاک همیشه دشمن حرکت نیست و در زندگی نیز جریان به همین منوال است؛ مشکلاتی که به وجود می‌آیند، لزوماً مانع پیشرفت نیستند، بلکه بسیار اوقات همین سختی‌ها و دشواری‌ها به ما جهت می‌دهند و هدایت می کنند که چطور حرکت کنیم و این موضوع بسیار مهم است.

رنجبر اظهار داشت: البته اگر در سیستم و کارهای دانشگاه، اصطکاک‌ها و بروکراسی های اداری بیش از حد باشد، دیگر جالب و مطلوب نخواهد بود و اصطکاک تنها تا حد مشخصی نیاز است. امیدواریم در مسیر پیشرفت شما عزیزان، این اصطکاک‌ها و بروکراسی های غیرضروری به حداقل برسد؛ اما در هر حال، پیوند عمیقی میان دانشگاه و ورزش وجود دارد.

وی در ادامه تصریح کرد: دلیل این پیوند آن است که شما در ورزش، مرزهای توانایی جسمانی را جابه‌جا می‌کنید و دانشمندان نیز در میادین اندیشه و فکر، مرزهای کشف حقایق را گسترش می‌دهند. شما رکوردهای جهانی را تغییر می‌دهید و آن‌ها افق‌های دانش بشری را توسعه می‌بخشند. بنابراین، همان‌طور که شما بسیار تمرین می‌کنید و تجربه برایتان اهمیت دارد، آن‌ها نیز آزمایش، شب و روز خاک آزمایشگاه را خوردن و تحقیق را دارند و تفکر را به کار می‌گیرند تا در نهایت، غیرممکن‌ها را ممکن سازند و هر دو قشر این رسالت را بر دوش دارید.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی افزود: نکته ارزشمند این است که هر دوی این ویژگی‌ها در وجود شما جمع شده است. شما هم ورزشکارید و هم دانشجو در رشته های مختلف علمی، ان‌شاءالله دانشمند دانشگاه خواهید بود و هر دو بعد در وجودتان تجمیع یافته تا ان‌شاءالله هم در صحنه ورزش و هم در میدان علم، غیرممکن‌ها را ممکن سازید.

وی ابراز امیدواری کرد که خداوند به توفیقات روزافزون شما عزیزان بیفزاید؛ چرا که شما قطعاً امیدها و آینده‌سازان این مملکت هستید.

رنجبر در پایان، سخنان خود را با قرائت فرازی از پیام اخیر مقام معظم رهبری که همین چند روز پیش در پاسخ به نامه جمعی از دانشجویان صادر شد، خاتمه داد و بیان کرد: حضرت آقا فرمودند که «هرچه می‌توانید خودتان را به سلاح علم، ایمان، تهذیب نفس، انس با خدا و آشنایی عمیق با معارف قرآن و اهل‌بیت علیهم‌السلام مجهز کنید و با کار و ابتکار مضاعف، بر قوت و اقتدار ایران عزیز بیفزایید تا به دعای مولای مهربانمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف)، پیمودن مسیر لشکریان هم‌عهد به سمت قله‌های پیشرفت و تمدن اسلامی-ایرانی، هرچه بهتر و سریع‌تر محقق شود؛ ان‌شاءالله.