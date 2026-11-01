اختصاص ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار بنیاد مستضعفان به کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر، یدالله رحمانی عصر یکشنبه از اختصاص ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار به این استان در قالب تفاهم‌نامه همکاری با بنیاد مستضعفان خبر داد و گفت: این اعتبار با هدف اجرای طرح‌های توسعه‌ای و محرومیت‌زدایی در سه حوزه بهداشت و درمان، اشتغال و مسکن هزینه خواهد شد.

وی با اشاره به برگزاری آیین شکرانه طرح مردم و مشارکت خیرین در اجرای ۱۰ هزار طرح محرومیت‌زدایی بنیاد علوی در سطح کشور اظهار کرد: در جریان این مراسم که با حضور سردار حسین دهقان، رئیس بنیاد مستضعفان برگزار شد، ۱۱ تفاهم‌نامه با مجموع اعتبار چهار هزار میلیارد تومان در سطح کشور به امضا رسید که سهم استان کهگیلویه و بویراحمد از این اعتبارات ۷۰۰ میلیارد تومان است.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه تأمین اعتبار این تفاهم‌نامه با مشارکت استان و بنیاد مستضعفان انجام می‌شود، افزود: از مجموع اعتبار پیش‌بینی‌شده، ۱۰۰ میلیارد تومان توسط استان و ۶۰۰ میلیارد تومان از سوی بنیاد مستضعفان تأمین خواهد شد.

رحمانی با تأکید بر اهمیت ایجاد فرصت‌های شغلی در استان بیان کرد: اشتغال یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم کهگیلویه و بویراحمد است و در اغلب برنامه‌های ملاقات مردمی، شهروندان موضوع اشتغال و فراهم شدن زمینه فعالیت اقتصادی را مطرح می‌کنند.

وی ادامه داد: با توجه به محدودیت‌های موجود در زمینه استخدام و جذب نیروی انسانی در دستگاه‌های دولتی، توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی و حمایت از طرح‌های اشتغال‌زا می‌تواند نقش مؤثری در پاسخگویی به این مطالبه عمومی و کاهش نرخ بیکاری داشته باشد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به ظرفیت بنیاد مستضعفان برای حمایت از طرح‌های اقتصادی و اشتغال‌زایی تصریح کرد: مشارکت این بنیاد در اجرای طرح‌های اشتغال‌زا می‌تواند زمینه ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و تقویت روند توسعه اقتصادی استان را فراهم کند.

رحمانی همچنین با اشاره به نیازهای استان در حوزه بهداشت و درمان و مسکن خاطرنشان کرد: این دو حوزه نیز نیازمند حمایت و توجه ویژه هستند و اجرای مفاد تفاهم‌نامه با بنیاد مستضعفان می‌تواند زمینه‌ساز بهبود زیرساخت‌ها و ارتقای خدمات در این بخش‌ها باشد.

وی ابراز امیدواری کرد با عملیاتی شدن تعهدات پیش‌بینی‌شده در این تفاهم‌نامه، گام مؤثری در مسیر محرومیت‌زدایی، توسعه زیرساخت‌ها و بهبود شرایط زندگی مردم کهگیلویه و بویراحمد برداشته شود.