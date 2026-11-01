به گزارش خبرنگار مهر، بهروز مرادپور، بعدازظهر یکشنبه با اشاره به میزان بارندگی ثبت‌شده در ایستگاه‌های هواشناسی استان در روز دهم آبان‌ماه ۱۴۰۵ از ساعت ۳۰ دقیقه بامداد تا ۱۵ و ۳۰ دقیقه به خبرنگاران اظهار کرد: بر اساس آمار ثبت‌شده، رومشکان با ۱۵.۲ میلی‌متر بیشترین میزان بارندگی را در میان ایستگاه‌های هواشناسی استان داشته است.

وی افزود: پس از رومشکان، ایستگاه کوهدشت با ثبت ۱۳.۶ میلی‌متر و سراب‌دوره با ۱۰.۲ میلی‌متر بارندگی، بیشترین مقادیر بارش را به خود اختصاص داده‌اند.

جزئیات بارندگی در ایستگاه‌های هواشناسی لرستان

مدیرکل هواشناسی لرستان با تشریح آمار بارندگی ایستگاه‌های استان بیان کرد: در ایستگاه خرم‌آباد ۸ میلی‌متر، بروجرد ۲ میلی‌متر، کوهدشت ۱۳.۶ میلی‌متر، الیگودرز ۱.۶ میلی‌متر، پلدختر ۶.۸ میلی‌متر و دورود ۱.۶ میلی‌متر بارندگی ثبت شده است.

مرادپور ادامه داد: میزان بارش در ایستگاه الشتر ۷.۵ میلی‌متر، نورآباد ۳.۱ میلی‌متر، ازنا ۰.۴ میلی‌متر و رومشکان ۱۵.۲ میلی‌متر گزارش شده است.

وی همچنین میزان بارندگی در سایر ایستگاه‌های استان شامل سراب‌دوره را ۱۰.۲ میلی‌متر، معمولان ۷ میلی‌متر، ایمان‌آباد ۸.۲ میلی‌متر، سیلاخور ۲.۵ میلی‌متر، سپیددشت ۳.۵ میلی‌متر، ریمله ۹.۹ میلی‌متر و شول‌آباد ۵.۵ میلی‌متر اعلام کرد.

میانگین بارش استان ۶.۳ میلی‌متر ثبت شد

مدیرکل هواشناسی لرستان با اشاره به میانگین بارندگی ثبت‌شده در ایستگاه‌های هواشناسی استان، میزان این شاخص را ۶.۳ میلی‌متر اعلام کرد.