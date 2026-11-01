به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی عصر یکشنبه در نشست هماهنگی برگزاری مراسم تشییع و خاکسپاری شهید گمنام در روستای درویشی اظهار کرد: ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و پاسداشت مقام والای شهدا، مسئولیتی همگانی است و برگزاری شایسته این مراسم نیازمند مشارکت و همراهی همه بخش‌های شهرستان است.

رئیس ستاد یادواره شهدا شهرستان دشتی با تأکید بر ضرورت اطلاع‌رسانی گسترده برای برگزاری مراسم تشییع و خاکسپاری شهید گمنام در روستای درویشی گفت: انتظار است همه دستگاه‌های اجرایی و ظرفیت‌های موجود شهرستان برای حضور پرشور مردم و برگزاری باشکوه این آیین معنوی همکاری کنند.

وی با تأکید بر استفاده از ظرفیت رسانه‌ها، فضای مجازی و ابزارهای اطلاع‌رسانی افزود: ضروری است اطلاع‌رسانی مناسب و به‌موقع درباره زمان و نحوه برگزاری مراسم انجام شود تا زمینه حضور گسترده مردم و اقشار مختلف جامعه فراهم شود.

فرماندار دشتی با بیان اینکه شهید متعلق به همه است، تصریح کرد: این شهید بزرگوار تنها متعلق به روستای درویشی نیست، بلکه به همه مردم شهرستان دشتی و ملت ایران تعلق دارد و میزبانی از پیکر مطهر این شهید، افتخاری برای منطقه به شمار می‌رود.

مقاتلی ادامه داد: شهرستان دشتی میزبان هجدهمین شهید گمنام و روستای درویشی پنجمین روستای میزبان این شهید خوش نام خواهد بود که این موضوع، ضرورت مشارکت عمومی و هماهنگی همه دستگاه‌ها برای برگزاری مراسمی در شأن مقام شهدا را دوچندان می‌کند.

وی گفت: مراسم تشییع و خاکسپاری این شهید گمنام، ۲۲ آبان‌ماه همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، در روستای درویشی برگزار می‌شود.

فرماندار دشتی در پایان بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، مشارکت مردم، اصناف و بازاریان و فراهم‌سازی مقدمات لازم برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر این آیین معنوی تأکید کرد.