به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید موسی حسینی صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با تشریح ابعاد مردمی دومین کنگره ملی ۴ هزار شهید گلستان اظهار کرد: پیش از برگزاری اجلاسیه اصلی، سه هزار و ۸۱۱ یادواره شهدا در سطوح مختلف خانگی، محله‌ای، روستایی، بخشی، شهری و شهرستانی برگزار شد که محور اصلی اجرای آن‌ها مردم و مجموعه‌های مردمی بودند.

وی افزود: اقشار مختلف از جمله طلاب، روحانیون، دانشجویان، دانش‌آموزان، بازاریان و اصناف در برگزاری این برنامه‌ها نقش‌آفرینی کردند و تلاش شد کنگره به یک حرکت فراگیر اجتماعی در سطح استان تبدیل شود.

فرمانده سپاه نینوا گلستان با اشاره به حضور گسترده مردم در پنج شب برگزاری کنگره گفت: در هر شب با وجود محدودیت فضای نمایشگاه، حدود سه هزار نفر امکان حضور در فضای اصلی را داشتند و با احتساب بازدیدکنندگان نمایشگاه‌های جانبی، غرفه‌ها، مواکب و عوامل اجرایی، شمار افراد حاضر در مجموعه در هر شب از چهار هزار نفر فراتر می‌رفت.

حسینی با تأکید بر نقش هنرمندان بومی در تولید آثار کنگره گفت: نمایش «سرزمین» بدون اقتباس از آثار سایر استان‌ها و به‌صورت کاملاً مستقل توسط هنرمندان گلستانی خلق شد که لازم است از کارگردان این اثر، الله‌قلی نظری و تمامی عوامل اجرایی آن قدردانی کنم.

وی ادامه داد: در بخش موسیقی نیز سمفونی «روایت جاودانگی» با همکاری هنرمندان استان تولید و اجرا شد؛ اثری که به گفته مسئولان حوزه فرهنگ و ارشاد، پس از حدود ۱۸ سال بار دیگر در گلستان روی صحنه رفت. این اثر در تالار فخرالدین اسعد گرگانی و مجموعه فرهنگی و هنری گنبدکاووس اجرا شد.

فرمانده سپاه نینوا گلستان همچنین از تولید سرود و نماهنگ کنگره به سه زبان فارسی، انگلیسی و عربی خبر داد و گفت: در این بخش نیز نوجوانان دختر و پسر و گروه‌های سرود استان با مشارکت در فرایند تولید، نقش‌آفرینی کردند.

حسینی با اشاره به اهمیت استمرار فعالیت رسانه‌ای پس از پایان کنگره اظهار کرد: تصاویر، گزارش‌ها و مستنداتی که خبرنگاران و تصویربرداران در جریان این رویداد ثبت کرده‌اند، گنجینه‌ای ارزشمند برای معرفی فرهنگ ایثار و شهادت به نسل جوان است و رسانه‌ها باید با بازتولید و انتشار مستمر این محتواها، پیام شهدا را به جامعه منتقل کنند.

وی با بیان اینکه شعار دومین کنگره پس از دریافت و داوری ۸۵۰ پیشنهاد انتخاب شد، افزود: شعار «گلستان هم‌نفس در وحدت و هم‌قدم تا شهادت» پس از طی مراحل داوری از میان پیشنهادهای ارائه‌شده انتخاب شد و در دوره سوم نیز استمرار خواهد داشت.

فرمانده سپاه نینوا گلستان از رونمایی نشان سومین کنگره ملی ۴ هزار شهید استان خبر داد و گفت: تلاش می‌کنیم با استمرار فعالیت دبیرخانه دائمی و بهره‌گیری از ظرفیت مردم، هنرمندان و رسانه‌ها، زمینه برگزاری هرچه پربارتر سومین کنگره در سال ۱۴۱۰ فراهم شود.