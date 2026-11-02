به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی ترکیه، اتحادیه عرب روز یکشنبه با صدور بیانیه‌ای رسمی، موج جدید شکنجه و سرکوب سازمان‌یافته اسرای فلسطینی اهل نوار غزه در زندان «الرمله» (بند راکفیت) رژیم .صهیونیستی را محکوم کرد و خواستار انجام تحقیقات مستقل بین‌المللی، توقف فوری این اقدامات و پاسخگو کردن عاملان آن شد.

در این بیانیه تأکید شده است که آنچه بر اسرای نوار غزه در بند راکفیت زندان الرمله می‌گذرد، مصداق بارز نقض حقوق بشر و اقدامات مکرر و سیستماتیک سرکوب است که تاکنون به جراحت و سوختگی شماری از این اسرا انجامیده است.

این اتحادیه ضمن هشدار جدی درباره پیامدهای خطرناک چنین اقداماتی، آن را نقض آشکار حقوق بین‌الملل بشردوستانه — به‌ویژه کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو مصوب سال ۱۹۴۹ و دو پروتکل الحاقی آن و همچنین کنوانسیون منع شکنجه — دانست.

در ادامه بیانیه تصریح شده است که این بدرفتاری‌ها «جنایت علیه بشریت» به شمار می‌آید و ضرورت دارد عاملان آن تحت پیگرد قانونی قرار گرفته و پاسخگو شوند.

اتحادیه عرب همچنین خواستار توقف فوری تمامی اقدامات سرکوبگرانه علیه اسرای فلسطینی و تضمین رفتار انسانی با آنها منطبق با استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر و حقوق بین‌الملل بشردوستانه شد.

این نهاد منطقه‌ای در بخش دیگری از بیانیه خود، از کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و دیگر نهادهای نظارتی مستقل درخواست کرد تا بدون هیچ‌گونه مانع یا محدودیتی از زندان الرمله و بند راکفیت بازدید کرده، موارد نقض حقوق اسرا را مستندسازی نمایند و مراقبت‌های پزشکی اورژانسی را در اختیار مجروحان قرار دهند.

این موضع‌گیری قاطعانه اتحادیه عرب چند روز پس از آن اتخاذ شد که دفتر اطلاع‌رسانی اسرای فلسطینی در تاریخ ۲۷ اکتبر (۵ آبان) اعلام کرده بود اسرای غزه محبوس در بند «راکفیت» زندان الرمله بارها هدف حملات وحشیانه قرار گرفته‌اند.

طبق این گزارش، حملات مذکور شامل ضرب‌ و جرح شدید، به‌کارگیری گاز اشک‌آور و شلیک گلوله‌های پلاستیکی بوده که به مصدومیت و سوختگی تعدادی از بازداشت‌شدگان منجر شده است.