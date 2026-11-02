به گزارش خبرگزاری مهر، مارک کارنی، نخست‌وزیر کانادا و دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کردند که به کلیات یک توافق تجاری دوجانبه دست یافته‌اند و گفت‌وگوهای سازنده‌ای در این راستا داشته‌اند.

کارنی یکشنبه‌شب در پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: «گفت‌وگوی خوبی با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا درباره آینده مبادلات تجاری دو کشور داشتم.»

نخست‌وزیر کانادا در ادامه تصریح کرد: «این گفت‌وگو در امتداد مذاکرات سازنده اخیر بر سر کلیات یک توافق تجاری سودمند برای هر دو طرف انجام شد؛ توافقی که اشتغال‌زایی برای کارگران و کاهش هزینه‌ها برای خانواده‌ها را در پی خواهد داشت و هم‌زمان به زبان‌ها، فرهنگ و حاکمیت ملی کانادا احترام می‌گذارد.»

وی همچنین افزود که تیم‌های مذاکره‌کننده طی هفته‌های آتی برای نهایی کردن این اهداف تلاش خواهند کرد.

از سوی دیگر، ترامپ نیز بامداد دوشنبه با تأیید دستیابی به «طرح کلی» یک توافق تجاری جدید، بدون اشاره به جزئیات گفت: «ما چارچوب توافقی را دنبال می‌کنیم که برای کشاورزان و کشورمان بسیار عالی خواهد بود و همه‌چیز به‌خوبی پیش خواهد رفت.»

طی روزهای اخیر، ترامپ و شماری از مقامات کاخ سفید مکرراً از پیشرفت در این مذاکرات و احتمال دستیابی قریب‌الوقوع به توافق سخن گفته‌اند.

رئیس‌جمهور آمریکا هفته گذشته نیز در تجمع انتخاباتی میشیگان مدعی شده بود: «این موضوع را خیلی زود حل‌وفصل می‌کنیم؛ آنها اکنون حاضرند هر امتیازی به ما بدهند.»

با این حال، منابع آگاه در گفت‌وگو با شبکه «سی‌بی‌سی نیوز» اعلام کرده‌اند که افزایش حجم رایزنی‌ها لزوماً به مفهوم نهایی شدن توافق نیست.

یک منبع مطلع نیز به «رادیو کانادا» گفته است که محورهای کلیدی همچنان حل‌وفصل نشده و دو طرف در آستانه دستیابی به توافق قطعی نیستند.

شایان ذکر است مذاکرات تجاری میان اتاوا و واشنگتن در ماه آگوست گذشته با شکست روبه‌رو شد و در پی آن، دولت آمریکا تعرفه‌های سنگینی را علیه طیفی از کالاهای وارداتی از کانادا وضع کرد؛ اقدامی که با واکنش متقابل اتاوا در وضع تعرفه‌ها همراه شد.



