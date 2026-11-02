به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی و تبلیغات سپاه حضرت صاحب‌الزمان (عج) استان اصفهان به مناسبت یوم‌الله ۱۳ آبان، روز دانش‌آموز و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی بیانیه‌ای صادر کرد.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

«وَلَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا»

یوم‌الله سیزدهم آبان، در حافظه تاریخی ملت بزرگ ایران، نماد روشنی از بیداری، عزت‌خواهی، استقلال‌طلبی و ایستادگی در برابر سلطه و زیاده‌خواهی قدرت‌های استکباری است؛ روزی که سه رخداد سرنوشت‌ساز، تبعید حضرت امام خمینی (ره)، شهادت دانش‌آموزان انقلابی و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا، در یک نقطه تاریخی به هم پیوند خورده و فصلی ماندگار از مقاومت و استکبارستیزی ملت ایران را رقم زده است.

۱۳ آبان، تنها یک مناسبت در تقویم نیست؛ بلکه روایت ماندگار نسلی است که با ایمان، آگاهی و شجاعت، در برابر نظام سلطه ایستاد و مسیر عزت و استقلال را برای آینده ایران اسلامی ترسیم کرد. در این میان، حضور آگاهانه و حماسی دانش‌آموزان در صحنه‌های سرنوشت‌ساز انقلاب اسلامی، نشان داد که نوجوانان و جوانان این سرزمین، همواره سرمایه‌ای ارزشمند و پیشگام در دفاع از آرمان‌ها و هویت ملی و دینی ایران بوده‌اند.

امروز، در شرایطی که دشمنان ملت ایران با بهره‌گیری از ابزارهای نوین رسانه‌ای، جنگ شناختی و عملیات روانی، در پی ایجاد تردید و فاصله میان نسل جوان و آرمان‌های استقلال‌طلبانه ملت ایران هستند، نقش دانش‌آموزان آگاه، معلمان فرهیخته و خانواده‌های مسئول بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است. آینده این سرزمین، در گرو تربیت نسلی مؤمن، دانا، خلاق، مسئولیت‌پذیر و امیدوار است؛ نسلی که با تکیه بر دانش و خودباوری، پرچم پیشرفت و اقتدار ایران اسلامی را برافراشته نگاه دارد.

روابط عمومی و تبلیغات سپاه حضرت صاحب‌الزمان (عج) استان اصفهان، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام دانش‌آموز و همه شهدای سرافراز انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و جبهه مقاومت، فرارسیدن یوم‌الله ۱۳ آبان، روز دانش‌آموز و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی را گرامی داشته و این مناسبت بزرگ را به دانش‌آموزان عزیز، فرهنگیان فرهیخته، خانواده‌های معظم شهدا و مردم مؤمن، انقلابی و همیشه در صحنه استان اصفهان تبریک و تهنیت عرض می‌نماید.

بی‌تردید، پاسداشت ۱۳ آبان، تجدید میثاق با آرمان‌های بلند امام راحل (ره)، شهدای گرانقدر و ارزش‌های اصیل انقلاب اسلامی است؛ آرمان‌هایی که در پرتو وحدت، بصیرت، امید و تلاش خستگی‌ناپذیر ملت ایران، راه پیشرفت، عزت و استقلال این مرز و بوم را هموار ساخته و خواهد ساخت.