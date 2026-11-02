به گزارش خبرگزاری مهر، آیین آغاز کشت گندم در هرمزگان با حضور مسئولان استانی، شهرستانی و جمعی از کشاورزان در منطقه شمیل حاجی آباد برگزار شد.

در این مراسم که کشت گندم با بهره گیری از دستگاه ریزدانه کار در یکی از مزارع منطقه شمیل آغاز شد، بر جایگاه راهبردی شهرستان حاجی‌آباد در تولید گندم استان تأکید شد؛ به‌طوری‌که بیش از ۸۵ درصد سطح کشت گندم هرمزگان در این شهرستان انجام می‌شود.

در نشست مشترک مسئولان و نمایندگان اصناف کشاورزی که با هدف بررسی مسائل و درخواست کشاورزان برگزار شد، محسن یکتاپور، رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان، با اشاره به عملکرد سال زراعی گذشته اظهار داشت: با وجود شرایط دشوار و مسائل جنگ تحمیلی، به همت کشاورزان عزیز برداشت گندم بدون تأخیر انجام شد و خرید محصول توانست بخشی از نیاز تأمین آرد استان را پوشش دهد.

وی افزود: برای سال زراعی جاری کشت ۱۴ هزار هکتار گندم و تولید حدود ۷۰هزار تن در استان پیش‌بینی می شود.

یکتاپور درباره مطالبات گندم‌کاران اظهار داشت: میزان مطالبات باقی‌مانده کمتر از پنج درصد است و بر اساس پیگیری انجام شده به زودی به طور کامل پرداخت می‌شود. همچنین پیگیری اصلاح قبوض برق کشاورزی، موضوع تعرفه‌های گمرکی، محدودیت‌های سوخت و کشت قراردادی برای تسهیل تأمین نهاده‌ها در دستور کار و پیگیری جدی قرار دارد.