علی محمد پاکدل نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر از آماده‌باش کامل نیروها و دستگاه‌های امدادی خبر داد و گفت: به دنبال دریافت هشدارهای هواشناسی، تدابیر و نکات پیشگیرانه به تمامی شهرستان‌ها ابلاغ شده و فرمانداری‌ها، شهرداری‌ها و دستگاه‌های خدمات‌رسان در حالت آماده‌باش ۱۰۰ درصدی قرار دارند.

وی تأکید کرد: خوشبختانه طبق رصد مستمر تا این لحظه، حادثه جانی یا خسارت عمده ساختاری در شهرستان‌های استان گزارش نشده است.

مدیرکل مدیریت بحران ایلام با اشاره به برخی آبگرفتگی‌های رخ‌داده در شهر ایلام اعلام کرد: به منظور مدیریت سریع معابر، شهر ایلام به ۴ گروه و منطقه عملیاتی تقسیم شده و متولیان هر بخش مشخص شده‌اند.

وی تصریح کرد: اکیپ‌های امدادی و خدمات شهری به شکل میدانی در نقاط دچار مشکل مستقر هستند و اقدامات فوری برای روان‌سازی هدایت سیلاب و رفع آبگرفتگی‌ها در حال اجراست.